Grève au CN: dormir au gaz

La récente grève d’une semaine au Canadien National a révélé la dépendance de notre agriculture vis-à-vis du gaz propane pour sécher la récolte annuelle de grains. Les porte-parole des agriculteurs ont souligné qu’ils avaient besoin, au minimum, de 2,5 millions de mètres cubes par jour pour ne pas perdre ces précieuses denrées, par ailleurs cruciales pour l’alimentation des différents cheptels animaux du Québec.

On doit à tout le moins s’étonner que les gestionnaires gouvernementaux de notre agriculture et de notre énergie aient dormi au gaz, si l’on peut dire, devant ce problème, alors qu’il existe des solutions plus fiables, plus économiques et plus acceptables au plan environnemental.

En effet, en 2013, Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) publiaient conjointement les résultats du projet conjoint 10-304, intitulé Évaluation d’un système de séchage des grains par déshumidification. Le projet, qui s’est étendu sur trois années, a été signé par trois chercheurs, Christian Cardinal, Marcel Cardinal et Caroline Provost.

Le procédé testé fonctionnait par déshumidification et il a été testé pour le séchage des céréales et notamment sur des grains de maïs. Il permet de transformer la vapeur dans l’air en eau liquide par voie de condensation. Et comme le système produit de la chaleur, celle-ci est réintégrée dans la section de séchage pour accélérer le phénomène en réduisant la perte d’énergie. Selon les conclusions de cette étude fédérale et provinciale, « Cette méthode permet un séchage plus doux, beaucoup moins chaud qu’au gaz propane : donc pas de grains endommagés au séchage. »

Quant aux coûts, ils sont tout simplement réduits de moitié, passant en moyenne de 10,12 $ à 14,25 $ pour le séchage d’une tonne de grains au propane à une fourchette de 6,43 $ à 6,12 $ avec le procédé de déshumidification alimenté à l’électricité.

On se rappellera que lors de l’examen par le BAPE en 2004 du projet de centrale de cogénération à Bécancour par TransCanada Energy, il a été établi que cet équipement allait consommer 2,5 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel pour produire un peu plus de 500 MW. Or, c’est précisément ce que le milieu agricole estime devoir consommer minimalement chaque jour pour sécher les récoltes d’aujourd’hui. Selon les données du rapport 188 du BAPE, cela équivaut à des émissions de 4657 tonnes de GES par jour (1,7 Mt / an, divisé par 365).

Quand on pense que cette étude a été réalisée en 2013, que le Québec accuse présentement d’importants surplus d’électricité et qu’aucun programme majeur de conversion des équipements n’a été mis en place depuis lors pour remplacer les séchoirs au propane, on se doit de conclure que ni les ministères de l’Agriculture ni celui des Ressources naturelles n’ont à coeur de prendre le train de la transition énergétique ou, pire, l’intérêt des agriculteurs en leur offrant un moyen efficace et économique de réduire leurs coûts et leur dépendance aux combustibles fossiles.

Il aurait été pour le moins pertinent de financer une partie de cette transformation technologique avec le Fonds vert puisqu’il en aurait résulté une réduction directe et comptabilisable des émissions de GES. Il faut espérer que le choc de la récente grève du rail servira d’amorce à un programme de modernisation à l’électricité des séchoirs à grains, dont tout le monde bénéficierait.