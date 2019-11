Locataires condamnés

À Montréal, l’état des logements est désastreux. La Direction de santé publique (DSP), bien au fait des graves conséquences que les problèmes de salubrité peuvent avoir sur la santé, a publié une étude sur ce sujet.

Cette dernière, qui date tout de même de 2011, révélait que 36 % des enfants de 6 mois à 12 ans vivaient dans des domiciles ayant des problèmes de moisissures ou d’humidité excessives à Montréal.

Évidemment, le pourcentage de locataires vivant dans ces conditions est nettement plus élevé que le pourcentage de propriétaires. Cette étude situait le facteur d’humidité excessive et de moisissures comme « le plus important facteur modifiable » susceptible de causer l’asthme, des rhinites et diverses infections.

Bien que cette étude n’ait pas été actualisée, force est de croire qu’avec le vieillissement des logements à Montréal, la situation s’est empirée. Ce vieillissement s’ajoute à d’autres facteurs qui entravent l’amélioration de l’état des logements.

En effet, les faibles taux d’inoccupation ont poussé Montréal vers une crise du logement depuis plusieurs mois. Il y a si peu de logements disponibles que les propriétaires de logements insalubres peuvent trouver preneur, discriminer lors de la signature du bail et louer à des loyers tout de même élevés !

La détérioration des logements et la crise du logement sont des facteurs déterminants menant à l’explosion des demandes d’aide reçues à Infologis, un organisme de défense des droits des locataires où je travaille.

Des locataires désespérés, qui débarquent dans mon bureau, épris de colère et de désespoir, ayant eu des punaises, des coquerelles ou de la moisissure durant des mois, ayant exercé les recours qui s’offrent à eux et qui se retrouvent sans résultat, j’en vois chaque semaine.

Infologis intervient notamment dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), un des arrondissements les plus durement touchés par les problèmes de salubrité. Dans MHM, une couche de malheur supplémentaire, et extrêmement frustrante, vient s’ajouter au dam des locataires : l’indifférence du maire.

En effet, comme pour bien des choses, la question de la salubrité dépend de la volonté politique des décideurs. Certains élus municipaux d’autres arrondissements ont mis en place différentes mesures pour améliorer le traitement des plaintes concernant les logements insalubres : attribution de ressources financières, simplification de la procédure pour l’ouverture d’un dossier, collaboration avec les comités logement… Dans MHM, c’est l’indifférence totale. Rien. De surcroît, le maire refuse catégoriquement de rencontrer Infologis.

Peut-on ajouter que cet arrondissement est frappé de plein fouet par la gentrification, et que cela ajoute une pression supplémentaire sur les locataires ? Les élus de MHM devraient adopter des mesures simples, ayant fait leurs preuves dans d’autres arrondissements pour veiller à l’amélioration des conditions de logements des locataires. C’est un minimum.

Tant qu’il n’y aura pas de changement, ce seront les locataires qui écoperont. Exaspérés, ils quitteront leur logement en cours de bail, se retrouveront en non-paiement de loyer, et le logement problématique sera reloué, plus cher, à d’autres gens. Malheureusement, même bien au fait des problèmes, j’ai beau interpeller, tant que les décideurs décideront de ne rien faire, les démunis resteront oubliés, et les locataires condamnés.