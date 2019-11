Cher automobiliste montréalais (bis)

Cher automobiliste montréalais,

Il y a un peu plus de quatre ans, je t’écrivais une lettre ouverte dans ce même journal pour t’expliquer la logique derrière certains de mes comportements de cycliste urbain et te demander d’en tenir compte dans ta conduite, ma vie et mon intégrité physique en dépendant souvent.

Je suis heureux de constater, au moment où cette année cycliste se termine pour moi, que notre relation s’est grandement améliorée et que tes comportements ont changé. Lorsque je roule dans les rues de Montréal, j’ai de plus en plus la conviction que j’existe dans ta conscience de conducteur et je suis l’objet d’un nombre grandissant d’actions de ta part qui le confirment, y compris des gestes de courtoisie à mon endroit. Je t’en suis reconnaissant et t’en remercie.

Il y a par ailleurs quelques points sur lesquels je veux attirer ton attention et te faire des suggestions. Première situation : tu roules derrière moi dans une rue étroite et tu veux me dépasser. Évidemment, tu es conscient de l’obligation de maintenir une marge d’un mètre entre ton véhicule et moi, et cela t’inquiète un peu. Alors, tu vas souvent te faire en hésitant, me suivre au ralenti, et profiter d’une occasion pour accélérer soudainement et me dépasser.

Je te suggère plutôt de t’abstenir de me suivre trop longtemps, d’accélérer graduellement et de me dépasser à vitesse constante. C’est moins agressant pour moi. Et souviens-toi qu’un mètre, c’est ce qui est requis, mais c’est aussi suffisant ; tu n’as pas à en mettre plus si tu ne le peux. Au surplus, le Code de la sécurité routière du Québec autorise un véhicule routier à franchir une ligne continue pour dépasser un cycliste, si cette manoeuvre peut être faite sans danger.

Autre situation : à un carrefour où nous avons tous un arrêt obligatoire. Tu veux me faire signe de passer, ce qui est très courtois, alors tu me fais un signe de la main en me regardant, mais tu oublies, parce que tu me vois très clairement, qu’avec les vitres teintées ou le reflet de la lumière naturelle, je ne te vois quant à moi que très mal et que je ne prendrai pas le risque de m’avancer inutilement. Je te suggère donc de plutôt me faire un appel de phares, le signal étant pour moi beaucoup plus clair.

Une autre manoeuvre délicate, celle qui est sans doute une des plus périlleuses pour moi comme cycliste, c’est le virage à gauche. Comme je roule la plupart du temps à droite sur la route, il me faut pour ce faire obliquer vers la gauche, m’intégrer à la file, souvent attendre le feu clignotant ou que le passage soit libre, ce qui me met dans une position très précaire. J’ai donc à ce moment particulièrement besoin que tu me fasses de la place et que tu me facilites la manoeuvre.

Dernier point sur lequel je veux attirer ton attention, sans doute parce que c’est le plus difficile pour toi à garder à l’esprit : l’emportiérage. Il arrive encore trop souvent qu’en roulant en bord de rue, même sur une piste cyclable, je doive manoeuvrer de manière précipitée et souvent dangereuse pour éviter une portière qui vient de s’ouvrir devant moi (j’ai été jusqu’à maintenant assez chanceux et vigilant pour m’éviter la catastrophe). Je te saurais donc gré d’être particulièrement attentif à ce comportement, peut-être plus difficile à intégrer parce que ne relevant pas de la conduite au sens strict.

Comme dans ma précédente lettre, je spécifie que je suis aussi un automobiliste — quoique de moins en moins — et qu’en ce sens, cette lettre s’adresse aussi à moi-même, comme un rappel.

Merci des efforts que tu as faits et que tu continueras à faire, je le sais, en espérant que dans quelques années encore je pourrai t’écrire à nouveau, cette fois avec seulement des félicitations.