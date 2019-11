Réforme du PEQ: une vision à court terme

L’Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique Montréal s’engage fermement contre la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) proposée par le gouvernement du Québec. Nous demandons au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration le retrait total du nouveau règlement et le retour du précédent.

En juillet dernier, le gouvernement du Québec annonçait la suspension temporaire du PEQ pour les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires. Le nouveau règlement, effectif à partir du 1er novembre 2019, exclut l’admissibilité des diplômes aux cycles supérieurs en génie au PEQ. Cela bouleverse l’avenir des cycles supérieurs à Polytechnique Montréal et dans tout le Québec.

Les cycles supérieurs à Polytechnique, c’est avant tout une diversité de culture : la majorité des étudiants sont d’origine étrangère. Cette diversité de culture est ancrée dans l’histoire du Québec et représente une incroyable force qu’il faut entretenir.

Priver les étudiants internationaux d’un avenir au Québec, c’est priver le Québec d’une richesse humaine qu’il a déjà sous ses yeux et sur son territoire. Chaque année, de nombreuses entreprises et de nombreux acteurs industriels majeurs au Québec viennent chercher cette diversité parmi les étudiants de Polytechnique.

Les cycles supérieurs à Polytechnique, c’est également un moteur immense pour la recherche et le développement. Par leurs travaux, ces étudiants font avancer de nombreux champs innovants et contribuent grandement au rayonnement du Québec. La réforme apportée au PEQ va réellement dissuader les potentiels étudiants étrangers de choisir le Québec et empêcher ces derniers d’apporter ici leurs connaissances et leur potentiel. Ils représentent pourtant de véritables atouts dont le Québec aurait tort de se passer dans un contexte de compétition internationale aussi important.

Les cycles supérieurs à Polytechnique, ce sont aussi les acteurs de la société de demain. La réforme du PEQ constitue une vision à court terme basée sur les besoins actuels en emploi. Elle ne prend pas en compte les possibles besoins des prochaines années. Nous parlons ici de métiers qui n’existent pas encore actuellement mais qui seront bridés par cette réforme. Ces métiers, nous ne pouvons pas les anticiper aujourd’hui, cependant nous sommes sûrs qu’ils naîtront de la recherche menée par nos étudiants dans nos universités.

Par le changement des conditions d’admissibilité au PEQ, le gouvernement exprime clairement son refus de penser aux futurs besoins du Québec. Lorsqu’un gouvernement propose un règlement, celui-ci doit être réfléchi et irréprochable. Les différents rebondissements et déclarations des derniers jours montrent clairement que cette nouvelle réglementation n’a pas été entièrement réfléchie et que de nombreux acteurs clés n’ont pas été considérés.

Notamment les universités, pour qui les étudiants internationaux représentent un bassin de sélection très important, comme l’a rappelé le BCI — Bureau de la coopération interuniversitaire, dont Polytechnique Montréal fait partie. Nous déplorons ce manque de consultation qui aurait évité la situation actuelle.

Nous sommes fiers de faire équipe avec l’ensemble des partis de Polytechnique Montréal pour défendre la cause des étudiants internationaux. Avec l’appui de la direction de Polytechnique Montréal et du corps professoral, nous demandons l’abandon total de la réforme du Programme expérience Québec, jugeant que les modifications apportées sont en contradiction avec la réalité, mais surtout qu’elles sont inhumaines et injustes.