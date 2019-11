Les précaires permanents

Le 1er février marquera l’anniversaire de mes dix ans comme enseignante au collégial. Petites bougies, mes souvenirs Facebook me rappelaient cette semaine ces mots publiés sur la page populaire du collège où j’enseigne : « Spotted à Jennifer B. […] qui parle de Miron avec des galaxies dans les yeux, avec un amour, calme et grand, qui nous fait apprendre. » C’était un an avant mon congé pour épuisement professionnel et dépression majeure.

Le 1er février, je soufflerai les bougies de mes dix ans de précarité comme enseignante de littérature. Or, j’enseigne de moins en moins la littérature et de plus en plus le français à titre de chargée de cours. Je n’y vois pas de rétrogradation ; la classe est d’abord un lieu d’échange, de fraternité, d’amour : de la langue, de la lecture, de la culture. La magie de l’apprentissage et de l’enseignement opère au programme ordinaire comme à la formation continue et je me dévoue également, que j’enseigne l’accord du participe passé, l’enchâssement de la subordonnée ou encore La marche à l’amour.

Les cégeps ont connu une baisse généralisée de l’effectif étudiant depuis 2011. La formation continue, qui assure notamment l’accueil des nouveaux arrivants dans le programme Tremplin DEC, se porte bien, engrangeant même des surplus. Ce sont les enseignants en mal de travail au programme ordinaire qui y assurent un enseignement de qualité… pour la moitié du salaire.

En vérité, les chargés de cours donnent aussi bien souvent les mêmes cours qui sont offerts au programme ordinaire, les soirs ou l’été… pour la moitié du salaire. Ils n’ont pas droit aux vacances, non plus aux congés de maladie, non plus aux avantages. Un enseignant qui devient chargé de cours l’espace d’une session et qui a le malheur de tomber malade au cours de celle-ci ne touchera pas les prestations d’invalidité pour lesquelles il cotise depuis deux, cinq, dix ans. Il devra aussi cuver seul sa douleur, ayant perdu le droit aux assurances et donc au secours d’une aide professionnelle, qu’il n’aura pas le moyen de s’offrir.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, on nous refuse souvent le droit à l’assurance-emploi, même lorsqu’on est plusieurs mois sans travail ou que l’on connaît une baisse significative de notre revenu. On accuse le logiciel de paye : peu importe le temps travaillé, la paye sera étalée sur six mois. Je ne vous dis pas le cauchemar qu’occasionnent les remplacements de courte durée. Il y a toujours quelques profs pour ramasser les miettes, qui doivent accepter des fractions de tâche, des remplacements de dernière minute, des horaires impossibles. Bien sûr, on a toujours la possibilité de refuser, avec la menace de se faire dépasser sur la liste d’ancienneté.

Historiquement, le chargé de cours était le plus souvent un professionnel aguerri qui donnait un cours çà et là. Le portrait type du chargé de cours en 2019 se précise : ils ont la fin trentaine ou la quarantaine, des enfants, une hypothèque et une santé mentale mise à rude épreuve par la pérennisation de leur précarité. Nous sommes en droit de nous demander à qui profite celle-ci.

Comme chaque session depuis cinq ans, j’ai été avisée qu’on n’aurait pas de travail pour moi à l’hiver. On s’habitue à vivre sur la corde raide. Bien sûr, nous sommes de plus en plus nombreux à tomber au combat. Les médecins ont délaissé les diagnostics d’épuisement professionnel pour y préférer celui de « troubles de l’adaptation ». C’est effectivement le terme idoine pour désigner les effets délétères d’une précarité érigée en tant que système, système malade auquel nous refusons de nous adapter.

Nous sommes nombreux, parmi les précaires de l’enseignement, à nous réunir pour chercher des solutions. Les négociations qui approchent font d’ailleurs la part belle à la problématique de la précarité. Il faudra alors s’attaquer à l’éléphant dans la pièce et revoir le financement des cégeps et universités, principal responsable de cette précarité systémique.

Nous avons les moyens, collectivement, de soutenir adéquatement les enseignants. Nous avons le devoir de mettre en place des conditions favorables pour laisser nos enseignantes et enseignants faire ce qu’ils font de mieux, d’après les beaux mots d’Yvon Rivard : aimer, enseigner.