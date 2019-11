Nous allons probablement quitter le Québec

Lettre ouverte à MM. François Legault et Simon Jolin-Barrette

Félicitations pour votre nouvelle politique d’immigration. À travers elle, vous démontrez, au pire, une grande incompétence et, au mieux, une méconnaissance profonde du dossier.

Vous avez banni les sciences humaines et sociales des domaines d’études permettant d’accéder au Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Saviez-vous que les étudiants dans ces filières ont généralement des valeurs humanistes très similaires à celles de votre fameux test des valeurs ?

Certes, il est vrai que ces personnes ne produiront pas de richesse dans l’industrie, mais qu’elles seront plus souvent au service de la communauté à travers des organismes communautaires. Vous savez, le genre d’organismes qui font des choses fantastiques pour les populations vulnérables avec des bouts de ficelle, car le financement est réduit chaque année ? Ce type d’étudiant est donc bien évidemment indésirable au Québec.

À travers les sciences humaines, vous avez également balayé l’environnement. Pourquoi accueillir des gens qui vous disent qu’une politique environnementale digne de ce nom, c’est un peu plus que de construire un troisième lien pour faire rouler des voitures électriques dessus ? Peut-être que le dérèglement climatique et son effet sur les inondations vous ont forcés à conserver les étudiants en « Hydrologie et sciences de l’eau (MAI) ».

Je ne sais pas combien de maîtrises au Québec s’intègrent dans ce domaine, mais en tout cas pas la mienne en sciences géographiques ni mon cursus en général. Pourtant, je dispose d’une expertise pertinente dans ce domaine grâce à mes études. J’ai fait un stage dans un service de prévision des crues et j’ai travaillé pour un organisme de bassin versant.

Pire encore, la grande majorité des étudiants de mon ancien laboratoire de recherche à l’Université de Sherbrooke travaille sur la neige et l’eau. Un sujet actuel parmi les autres : « Influence des changements climatiques sur le risque d’exposition des populations humaines à des contaminants microbiens lors de baignade dans les lacs canadiens ».

Investissement et intégration

Le paroxysme est atteint lorsque l’on regarde du côté investissement et intégration. Le Québec m’a offert 42 000 $ de bourse par l’entremise du Fonds de recherche québécois pour la nature et la technologie. Bon OK, la nature a définitivement pris le bord, toujours est-il que, sans Certificat de sélection du Québec (CSQ), cet investissement profitera à d’autres qu’aux Québécois.

Aujourd’hui, mon travail est d’aider le Québec à respecter ses engagements d’Aichi. Vous savez de quoi je parle ? Mais si, les engagements selon lesquels (entre autres), d’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres seront protégées. On en est où au Québec ? Qu’avez-vous fait depuis votre élection pour, ne serait-ce qu’essayer d’atteindre ce but ?

Je collabore ainsi étroitement avec le ministère de l’Environnement et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, je suis marié avec une Québécoise, nous avons des animaux et un appartement, mais je dois avoir de gros problèmes d’intégration. Nous allons probablement quitter le Québec, car je ne crois pas qu’Arrima me permette d’obtenir un CSQ avant l’expiration de mon statut actuel puisque je n’ai pas fait de test de français.

Sait-on jamais, des fois que quelqu’un aurait écrit mon mémoire à ma place ou que j’aurais envoyé mon frère à l’école à ma place durant toute ma scolarité. Pour tester mon expression orale, Messieurs les Ministres, je vous invite à m’appeler personnellement, on pourra jaser un peu.

Évidemment, je vous parle de moi, car c’est l’exemple criant que j’ai sous les yeux de votre brillante politique migratoire. Comprenez bien cependant qu’il s’agit d’une illustration et que je ne suis pas seul. Des centaines, voire peut-être des milliers de personnes sont dans une situation similaire à la mienne.