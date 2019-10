L’immaturité des Albertains les mènera à leur perte

Il est toujours désagréable de rabrouer un membre de sa famille. Mais le premier budget du gouvernement Kenney m’inspire cette critique de l’irresponsabilité d’une part appréciable des Albertains, incapables de se libérer du souvenir de l’époque où ils pouvaient flamber des sommes astronomiques d’argent sans penser au lendemain.

Je suis totalement insensible aux plaintes de notre turbulent cousin, que ce soit en matière de péréquation ou en matière de construction de pipelines. Jason Kenney, que j’observe depuis 15 ans et que j’ai côtoyé quatre ans à la Chambre des communes, est un charlatan qui s’est fait élire sur la promesse de livrer le beurre et l’argent du beurre dans son mandat. Le problème est que les citoyens de cette province seront privés des deux, étant donné la crise économique à venir et le maintien très bas du prix du baril de pétrole sur les marchés, assortis aux prévisions irréalistes de ce premier budget.

Le 14 mai 2015, le Comité permanent des finances, dont je faisais partie, et l’Université Carleton organisaient conjointement une conférence sur les répercussions au Canada du prix du baril à 50 $. J’étais totalement sceptique à la perspective d’une remontée du prix à 75 $ d’ici la fin de l’année 2015 promue par des experts canadiens et je l’ai exprimé à la période des questions en appuyant mon point de vue sur l’offre trop abondante de pays largement dépendants de l’or noir. À ma grande surprise, M. Adam Sieminski, actuellement conseiller principal au programme énergie et sécurité nationale du Center for Strategic International Studies, m’interpella en me disant : « M. Côté, nous devons nous parler ! » Non seulement M. Sieminski me donnait raison pour les perspectives d’avenir et pour les causes du maintien du bas prix du pétrole, mais il ajoutait, à raison, le facteur important du retour de l’Iran comme producteur majeur à la suite de l’accord sur le nucléaire iranien.

L’Alberta est actuellement incapable d’accepter le fait que la cause du bas prix de son pétrole sur le marché n’est pas l’opposition de ses méchants cousins canadiens qui refusent le passage de pipelines ou le « pétrole non éthique » de l’Arabie saoudite, mais la production massive et égoïste de son voisin états-unien. L’exploitation désordonnée et dévastatrice, digne des pires épisodes des ruées vers l’or du XIXe siècle, du pétrole de schiste aux États-Unis est un phénomène qui dépasse l’entendement. Et malgré la menace qui pèse sur la santé et la sécurité de millions d’États-Uniens, nous ne voyons pas encore de ralentissement notable du rythme effréné de cette production.

Peter Lougheed avait mis en place l’Alberta Heritage Savings Trust Fund en 1976 pour assurer l’avenir des Albertains. Malgré des revenus de près de 200 milliards de dollars provenant des énergies non renouvelables en 35 ans, le fonds avait une valeur d’à peine 17,3 milliards de dollars en 2014. En comparaison, l’Alaska Permanent Fund affiche une valeur de 55 milliards de dollars en 2016 (pour une population qui représente moins de 20 % de celle de l’Alberta) et le fonds souverain de la Norvège, inspiré de l’idée de Lougheed, vaut 1000 milliards de dollars.

L’héritage de Peter Lougheed a été dilapidé par l’avidité ordinaire de ses successeurs avec la complicité d’une partie des contribuables. Cette gênante avidité a culminé avec les « Ralph Bucks » de 400 $, comparables au « Buck a beer » de Doug Ford ou au « remboursement » des trop-perçus d’Hydro-Québec de François Legault. Le sinistre souvenir de Ralph Klein, un irresponsable qui a poussé sa province à l’imprévoyance, n’a pas empêché 55 % des Albertains de choisir Jason Kenney, qui poursuivra dignement le travail de démolition de Klein. Malheureusement, les plus faibles de la société souffriront énormément de l’irréalisme du pouvoir en place à Edmonton.

Connaissant le catholique fondamentaliste qui s’est installé sur le siège de premier ministre, je vais m’inspirer de la parabole du fils prodigue des Évangiles. L’Alberta ne montre ni le repentir du fils cadet ni le sens du devoir du fils aîné. Cette province va payer le prix fort de son acharnement à s’illusionner.

Espérons que les Albertains ne pousseront pas trop loin l’aveuglement.