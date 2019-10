Rébellions populaires dans le Chili néolibéral du président Piñera

Après Haïti et l’Équateur, voilà que c’est au tour du Chili de s’embraser et de connaître des manifestations populaires massives dénonçant les hausses des prix des transports ou du coût de la vie, décrétées par des gouvernements de droite. Et voilà que, comme ailleurs, le gouvernement néolibéral du président Piñera y répond par la répression. Mais à quel prix ?

Tout a commencé à Santiago, avec cette étincelle qui a enflammé le tout : une augmentation de 30 pesos du prix du passage du métro (de 800 à 830 pesos), mais annoncée avec une telle suffisance, et dans un contexte d’exaspération sociale diffus, qu’il n’en fallut pas plus aux jeunes du secondaire pour collectivement occuper le métro et refuser de le payer en sautant allégrement par-dessus ses tourniquets. Et, il faut le noter, avec la sympathie bienveillante de larges secteurs de la population : écho des difficultés grandissantes des classes moyenne et populaire, exaspérées d’un côté par la hausse généralisée du coût de la vie ajoutée à des coupes dans l’éducation et la santé, et de l’autre par la croissance sans frein des inégalités. D’après les chiffres de la CEPAL, en 2017 les 50 % des ménages les plus pauvres ont accédé à 2,1 % de la richesse nette du Chili, tandis que le 1 % le plus riche détenait 26,5 % de la richesse.

La spirale de la répression

Puis, il y a la spirale de la répression policière qui s’enclenche d’abord dans le métro, violente et sans discernement, contre de jeunes élèves aux abois, poussant la population à descendre spontanément dans la rue et à se lancer dans les premiers concerts de casseroles résonnant à l’échelle du pays entier.

Devant ces réactions populaires massives et inattendues, le président Piñera — montant en épingle des actes de vandalisme perpétrés dans le métro de Santiago et des supermarchés de la capitale — va jouer la carte du défenseur de « la loi et l’ordre », exacerbant toutes les tensions existantes. Il déclare pour 15 jours l’État d’urgence dans la région métropolitaine de Santiago et plusieurs grandes villes du Chili. Il décrète aussi, puis reconduit, le couvre-feu à Santiago et d’autres villes du pays. Et surtout, il va faire descendre, en soutien à la police, l’armée dans la rue, responsable désormais du maintien de l’ordre, le tout sous la gouverne du général Iturriaga del Campo, un homme réputé pour sa fermeté et sa fidélité à l’époque au régime du général Pinochet. Le bilan est lourd : avec plus de 20 000 militaires et policiers dans les rues, on comptait déjà le 23 octobre, selon l’Institut national des droits de la personne, 18 morts (dont sept dans des incendies allumés dans des supermarchés, et plusieurs tués par les forces de l’ordre), 269 blessés et 1900 personnes arrêtées.

Un véritable bras de fer

Rien d’étonnant alors si la situation semble dangereusement se tendre, d’autant que le président Piñera, ayant tardé à prendre conscience de l’ampleur d’une contestation sociale se répandant d’un bout à l’autre du pays (il affirmait début octobre que le Chili était « un oasis » en Amérique latine), souffle depuis le chaud et le froid. Après avoir justifié sans vergogne ses politiques répressives (« le pays est en guerre contre un ennemi puissant et implacable »), le voilà maintenant qui appelle à la négociation avec les forces politiques du pays et même « demande pardon » au peuple chilien, mettant en avant, outre l’abandon de la hausse des prix du métro, l’augmentation du salaire minimum et de la retraite ainsi que le gel des tarifs de l’électricité et la réduction du salaire des parlementaires.

Mais sans que cesse pour autant une répression dure et systématique (rappel officiel des réservistes, nombreux cas d’abus et d’arrestations arbitraires, utilisation documentée d’agents provocateurs participant aux incendies et pillages, etc.). Et surtout sans que cela ait empêché les grands mouvements sociaux et les principales organisations syndicales du Chili de paralyser le pays le 21 octobre, puis d’appeler avec succès et pacifiquement à une grève générale très suivie les 23 et 24 octobre, notamment dans les grands ports du pays. Et cela, malgré l’état d’urgence, les couvre-feux et la présence de l’armée dans les rues.

Il se joue donc au Chili un véritable bras de fer dont, à l’heure actuelle, il est bien difficile de prédire le résultat exact. Sauf que, cette fois-ci, ce bras de fer prend des dimensions insoupçonnées et redoutables. Comme si, dans la mémoire du peuple chilien, se réfractaient soudain 46 ans de vie sociale et politique et qu’on se retrouvait d’un seul coup en 1973 face aux formidables aspirations de justice sociale de l’Unité populaire de Salvador Allende, pourtant étouffées dans le sang par le régime militaire du général Pinochet. Laissant voir se rouvrir toutes les blessures du passé, toutes les pesanteurs, mais aussi les indéracinables espoirs d’une histoire qui n’en finit pas de se rappeler à la mémoire des vivants d’aujourd’hui.