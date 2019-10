La qualité de la langue, un débat hors de propos dans notre contexte

Je suis un francophone vivant en Colombie-Britannique ; peut-être la province canadienne ayant le gouvernement le plus hostile à la langue française au Canada. Oubliez Doug Ford ; comparé à John Horgan et ses prédécesseurs, il a des allures de défenseur des droits des francophones. Ici, notre gouvernement va jusqu’à se battre pour que les enfants francophones s’agglutinent dans des écoles de qualité moindre que leurs petits camarades anglophones. Et cela, avec l’appui d’un jugement de la cour de Colombie-Britannique qui veut que l’assimilation des francophones soit inévitable, et donc que cela ne vaut pas le coup d’investir dans une éducation de qualité pour nos petits francophones. Nos institutions représentatives, nos centres communautaires et culturels sont dramatiquement sous-financés. Il est clair qu’en Colombie-Britannique, les gouvernements fédéraux et provinciaux n’en font pas assez pour la garantie des droits constitutionnels et le bien-être des francophones.

Le débat sur la qualité de la langue est peut-être intéressant pour certains, mais complètement hors de propos dans notre contexte. Les francophones dans un milieu minoritaire comme le mien sont bombardés par l’anglais. Nous travaillons en anglais, nous consommons en anglais, nous nous soignons en anglais. Pas parce que nous voulons faire ces choses-là en anglais, mais parce que tous ces services ne sont disponibles qu’en anglais.

Malgré tout cela ; malgré l’omniprésence de l’anglais, nous, jeunes et moins jeunes, continuons à faire vivre la langue française et à la célébrer. Nous parlons à nos enfants en français, nous lisons à nos enfants en français, et nous essayons de les exposer autant que possible à la langue française. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des contacts sociaux que nous avons se passent en anglais.

Et les anglophones, eux, n’ont pas de fausses pudeurs sur la qualité de la langue. Cela participe grandement à l’attractivité de la langue anglaise et à l’assimilation des communautés francophones. D’un côté, on t’accepte quand tu baragouines, de l’autre, on te rejette pour de petites imperfections de forme.

Alors oui, notre français est parfois bien éloigné du français de Molière, mais qui le parle encore ? J’ai vécu suffisamment longtemps en France et au Québec pour savoir que la qualité du français, à des degrés divers bien sûr, n’est plus ce qu’elle était jadis, la même où le français est la langue première.

Moi, quand j’entends le français de nos petits Britanno-Colombiens, j’y vois un grand espoir, presque une satisfaction. L’espoir que notre langue vectrice de notre culture reste attrayante. Ces gens, que tout devrait conduire à abandonner son utilisation, se battent pour l’apprendre et l’utiliser. Et dans nos communautés du bout du pays, on les encourage ; on les respecte ; on est fier d’eux ! En milieu minoritaire, notre identité de francophone ne se base pas sur nos origines. Albert Camus disait « ma patrie, c’est la langue française ». Ici, le français, c’est plus que naturel, c’est notre choix.

La critique décontextualisée de la qualité de la langue pourrait conduire à ce que les francophones en milieu minoritaire aient de plus en plus honte de leur français. Qu’ils ne l’utilisent plus, qu’ils l’abandonnent. Dans un contexte majoritaire comme le Québec, vous êtes riches d’être submergés par la langue française ; vous avez le luxe de l’immersion permanente. Ce luxe, nous ne l’avons pas malgré tous les efforts que nous y mettons. Critiquer sans action concrète n’aide en rien notre situation. Il serait plus opportun de mettre en lumière ce qui se fait de bien dans nos communautés. Cela aidera bien plus notre prochaine génération de francophones à se construire que ces critiques risibles sur la qualité de la langue.