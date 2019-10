Denise au pays de «Tout le monde en parle»

Quand j'ai proposé à Denise Bombardier d'aller à la rencontre des francophones à travers le Canada pour les écouter, je voulais faire un documentaire qui donne la place aux francophones minoritaires pour que les Québécois apprennent à mieux les connaître. Nous leur devions une telle attention parce qu'ils ont été blessés par les propos de Denise Bombardier à Tout le monde en parle, il y a un an, quand elle a affirmé que leurs communautés avaient à peu près disparu. En tant que réalisateur québécois, avec des attaches au Canada français, j'ai cru pouvoir jouer le rôle de pacificateur et j'ai sincèrement cherché à apaiser cette chicane de famille. Mais la campagne de presse du documentaire, qui s'est amorcée cette semaine, est partie en vrille et l'essentiel risque d'être occulté.

Nous ne saurions minimiser le rôle joué par Tout le monde en parle dans cette situation. L'équipe de cette émission a préféré inviter Denise Bombardier seule, sans vis-à-vis issu des communautés francophones minoritaires pour lui répondre. Connaissant bien son côté impétueux, les animateurs ont jeté Denise Bombardier dans la fosse aux lions et elle n'a pas manqué de manger un lion en frappant du poing sur la table avec le résultat qu'on a vu. Ouf ! Or, si cette émission l'avait voulu, elle aurait pu inviter une contrepartie issue de ces minorités francophones pour nourrir un vrai dialogue. C'est dommage, car le spectacle l'a emporté sur une dynamique de rapprochement possible.

Sur le fond des choses, Denise a tout autant droit à son point de vue que les minorités francophones. Denise peut très bien croire que nous gagnons à chérir la langue française pour mieux assurer sa survie au Québec et au Canada et elle n'est pas la seule. Tout comme les communautés francophones minoritaires ont toute la légitimité de vouloir parler une langue qui leur appartient même si elle emprunte parfois à l'anglais.

Ne vaudrait-il pas mieux chercher l'équilibre entre la promotion d'une langue de qualité standard et l'usage de différents registres de langue?

Francophonie inclusive

J'invite les minorités francophones à ne pas rester sur le spectacle de Tout le monde en parle pour plutôt aborder les divers enjeux qui les concernent et que le documentaire a voulu toucher. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour continuer à expliquer aux Québécois votre vision de la francophonie inclusive? Sensibilisez-nous justement aux enjeux de l'insécurité linguistique que vous vivez. Dites-nous comment vous composez avec vos gouvernements provinciaux indifférents, parfois hostiles, à votre cause.

Pardonnez les Québécois d'être inquiets par rapport à l'avenir de vos communautés. Statistique Canada annonce un déclin graduel du poids démographique des francophones dans le pays et 74 % des francophones canadiens estimaient, dans un sondage, que le français est menacé au Canada (Le Devoir, 5 janvier 2017). Mais cette inquiétude n'enlève rien à la vitalité tangible de vos communautés et de vos populations et ne devrait pas altérer votre détermination à choisir le français au quotidien. Vous avez de quoi nous inspirer.

Je savais qu'il était périlleux de chercher une réconciliation entre une polémiste passionnée et des communautés qui ont la peau sensible, avec raison, mais la cause était trop importante pour en rester là. Ne nous laissons pas distraire par la société du spectacle et concentrons-nous sur l'essentiel pour mieux imaginer un avenir commun.