N’éliminons pas le Publisac

Le besoin de réduire à la source et le respect du choix de ne pas recevoir de circulaires font consensus parmi les partisans et les opposants du Publisac. Or le système actuel permet d’atteindre ces objectifs. Lorsque des citoyens exercent leur option de retrait, ou « opt-out », les quantités de circulaires à imprimer et de sacs à produire sont réduites en conséquence. Ni les annonceurs, ni les éditeurs, ni les distributeurs n’ont intérêt à produire ce dont des gens ne veulent pas, tant d’un point de vue économique que sur le plan environnemental.

La Ville de Montréal tiendra aujourd’hui, le 3 octobre, une séance d’information en prévision de la consultation publique sur le contrôle des circulaires, à la suite d’une pétition du mouvement montréalais Antipublisac. Celui-ci demande qu’une circulaire ne puisse être distribuée que si le résident l’accepte en affichant un logo à cet effet, ce que l’on appelle l’option d’adhésion, ou « opt-in ». Selon l’étude de WSP commandée par la Ville de Montréal, l’option d’adhésion n’existe nulle part ailleurs, l’option de retrait étant la méthode habituelle.

L’option de retrait est facile à exercer, par une demande au service à la clientèle de Publisac de recevoir un pictogramme rouge à afficher. Une mise en place de l’option d’adhésion à Montréal signifierait la fin du Publisac au Québec puisque TC Transcontinental, propriétaire du Publisac, a indiqué que celle-ci n’est pas viable à cause de la complexité et des coûts prohibitifs de la gestion d’un système d’abonnement de plus de trois millions de portes au Québec.

La Commission de la Ville de Montréal devra choisir entre recommander le maintien de l’option de retrait, avec de possibles améliorations, et recommander l’option d’adhésion. Le opt-in signifierait aussi la mise en péril des hebdos, déjà touchés par la crise des médias, et d‘une information locale de qualité, primordiale pour notre démocratie. Cela mènerait aussi à une perte d’économies pour les ménages, étant donné que 87,1 % de ceux qui reçoivent des circulaires les consultent, selon le sondage de SEGMA Recherche commandé par Montréal. Enfin, on verrait disparaître le principal outil promotionnel des commerçants locaux face à la concurrence des géants de la vente en ligne, un appauvrissement de la vie de quartier, la perte de milliers d’emplois directs et indirects, y compris de journalistes, et une atteinte à la liberté commerciale et au droit du public à l’information.

La seconde demande d’Antipublisac est de « remplacer tout sac de plastique pour circulaires par un emballage qui n’a pas à être séparé du contenu pour être recyclé ». Le plastique constitue certes une préoccupation environnementale que nous partageons. Ce sac demeure cependant la meilleure solution pour protéger les imprimés des intempéries. Le Publisac représente de plus une occasion de faire un pas important vers l’économie circulaire du plastique, comme le Québec s’est rallié par le passé pour créer une économie circulaire du papier.

Soulignons que TC Transcontinental a fait des avancées impressionnantes à ce chapitre. Un nouveau sac fabriqué ici, au Québec, à 100 % de plastique recyclé, et toujours 100 % recyclable, a été lancé à Montréal en septembre. Il sera déployé en octobre dans la CMM, puis partout au Québec d’ici la fin de l’année. Des tests sont en cours, en partenariat avec la Ville de Montréal, de sacs s’ouvrant sous pression dans le camion de collecte, afin de contrer le problème du recyclage d’un produit combinant plastique et papier. De plus, l’entreprise teste ce mois-ci à Montréal le déploiement de jaquettes en papier pour des distributions intérieures.

Nul besoin de poser un geste nuisible aux hebdos, aux commerçants, aux consommateurs et à l’emploi. Laissons plutôt les citoyens décider de l’avenir du Publisac par leur utilisation des hebdos et des circulaires, et le recours au libre choix de ne pas les recevoir si telle est leur volonté.



*Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général, Association des détaillants en alimentation du Québec, Benoit Chartier, président du conseil, Hebdos Québec, Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec, Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec, Carole Hochu, présidente et chef de la direction, Association canadienne de l’industrie des plastiques, Denis Lebel, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec, et Andrew Mulé, vice-président et directeur général, Métro Média.