Vendredi, le Québec, tout comme le monde entier, sera témoin d’une mobilisation sans précédent alors que des millions de jeunes prendront la rue afin d’exiger un engagement clair et effectif dans la lutte contre les changements climatiques. Partout dans le monde, des jeunes sortiront des classes avec ou sans l’assentiment des dirigeants scolaires afin de pleinement jouer leur rôle de citoyennes et de citoyens, pour descendre dans la rue et revendiquer des politiques ambitieuses pour la préservation de l’environnement.

Or, ce mouvement inédit organisé d’arrache-pied pendant des mois par des jeunes de partout dans le monde pour mobiliser leurs collègues de classe, avec des ressources pour le moins limitées, n’a pourtant pas été bien jugé par les dirigeants du ministère de l’Éducation. En fait, il nous semble que le ministre de l’Éducation, responsable de l’éducation des jeunes Québécoises et Québécois, dans le respect de la courte vue du gouvernement auquel il appartient, ne reconnaît tout simplement aucune valeur à ce mouvement. Il a même poussé le paternalisme (éducatif ?) jusqu’à tenter de soutenir que les solutions aux changements climatiques, malgré ce qu’en pensent les jeunes, ne se trouveront pas dans la rue, mais à l’école. N’en déplaise au ministre, l’école, c’est bien plus qu’une salle de classe ; l’école, ce sont les gens qui la composent !

Lorsqu’une enseignante de 4e secondaire choisit d’amener les élèves de son école nettoyer le ruisseau qui coule dans le voisinage, lorsqu’elle leur fait prendre des échantillons d’eau, lorsqu’elle leur enseigne la complexité des écosystèmes, est-elle toujours à l’école ? Lorsqu’un groupe d’enseignantes et d’enseignants du primaire mobilisent leurs élèves afin de préparer des repas complets pour les sinistrés des inondations printanières rendues trop fréquentes, enseignent-ils toujours ? Et les élèves apprennent-ils toujours ? Et lorsque ces mêmes élèves se rendent dans les quartiers dévastés pour porter leurs victuailles, l’école ne les suit-elle pas ? L’école n’est pas un édifice — encore heureux, vu leur état parfois lamentable —, mais les gens qui y oeuvrent, la communauté qu’elle sert et la mission éducative qu’elle poursuit, et ce, peu importe où elle est sise.

Ajoutons que l’action dans laquelle s’engagent ces milliers de jeunes et leurs enseignantes et enseignants correspond tout à fait à la finalité de toute éducation : une citoyenneté orientée vers la justice, critique et active au service du bien commun. Toutes celles et tous ceux qui défieront des appels à obéir à des injonctions qui n’ont pas de sens face à l’urgence d’un monde en péril sont dignes d’être salués, pas dénoncés ou punis. Elles et ils méritent notre solidarité et notre reconnaissance. Leur engagement éthique ne peut être autre que l’apprentissage du savoir le plus important : le savoir être.

Le 27 septembre, à l’occasion de la mobilisation mondiale portée par les jeunes, l’édifice-école ne sera qu’une coquille vide alors que celles et ceux qui la font vivre seront ailleurs ! L’école, la vraie, sera avec eux, dans la rue ! Et les jeunes du monde entier, qui, au cours des dernières semaines, ont appris ensemble l’organisation, la mobilisation, la politique et la science de l’environnement, apprendront la solidarité et l’importance de passer à l’action.