Quand la Commission scolaire de Montréal (CSDM) décrète une journée pédagogique en soutien à la mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre les changements climatiques, qu’elle s’entend de surcroît avec ses enseignants pour que ceux-ci puissent alors manifester leur appui en participant à la grande marche du 27 septembre, mais que le premier ministre du Québec prend la peine de remettre le tout en question, ce que j’entends de la part du gouvernement, c’est que la situation est loin d’être exceptionnelle. Business as usual.

Au bureau, les profs ! Vos élèves ne sont pas là ? « Il y a de la formation », assène laconiquement François Legault. « C’est une journée de préparation, de correction, de formation pédagogique », de renchérir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge…

Bref, c’est business as usual. Urgence ? Quelle urgence ? Business as usual.

Faut-il passer sous silence l’apparence d’instrumentalisation de cette question afin de miner la crédibilité de la CSDM pour faire avancer de manière à peine voilée les visées de la CAQ d’abolir les commissions scolaires ?

Faut-il passer sous silence qu’on semble mépriser les enseignant.e.s en les infantilisant et en les traitant d’enfants gâtés qui profiteraient du système… alors qu’ironiquement, le même jour, le ministre Roberge annonce qu’il veut faire reconnaître légalement leur expertise ? Comme si les profs allaient moins corriger, moins planifier leurs cours simplement parce qu’ils ne sont pas physiquement assis à leur bureau cette journée-là ! Et croit-on sérieusement qu’on bidouille une formation à dix jours de préavis quand on s’adresse à des professionnel.le.s ? Dans un contexte de pénurie grave dans nos écoles, je me demande ce que d’éventuels candidats en enseignement pourraient penser en voyant que l’on contribue ainsi à aviver un climat de dénigrement de la profession enseignante…

Faut-il enfin passer sous silence le fait que le premier ministre déplore que des parents se fassent dire : « Vendredi prochain, organisez-vous avec vos enfants, il n’y aura pas d’école ! » en semblant ignorer que ces enfants, eux, se font dire presque quotidiennement : « Au siècle prochain, organisez-vous avec vos enfants, il n’y aura pas de planète » ?

Alors, ils s’organisent, nos enfants. Ils ont ce courage incroyable d’affronter ce problème inédit et quasi insoluble que les tenants du business as usual leur ont légué et leur lèguent apparemment encore quand on constate le discours réactionnaire et présumément climatosceptique de M. Legault.

Manquer de les soutenir, nos enfants, nos élèves, nos étudiants, ce serait pour nous, comme société civile en général et en tant qu’enseignant.e.s en particulier, manquer à nos devoirs les plus fondamentaux d’assurer la suite du monde.

Par conséquent, à l’instar du ministre de l’Environnement et d’un très grand nombre de Québécois.es, le 27 septembre, je quitterai mon lieu de travail et je marcherai en solidarité aux côtés de mes élèves pour leur témoigner à quel point j’ai espoir qu’ils sauront nous forcer à agir autrement, à enfin quitter collectivement le dogme funeste du business as usual.