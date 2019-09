Salut Sylvie,

Je viens de lire ta lettre à Pierre Falardeau publiée dans Le Devoir du 11 septembre. J’ai été attiré par ton titre simple, où tu salues un grand cinéaste, un artiste engagé que j’ai beaucoup admiré, sans gueule de bois dans un combat pour l’émancipation des peuples, tous les peuples, mais en commençant par le sien.

Tu as réussi à me donner mal au coeur, Sylvie. J’aime ce pays, je suis profondément indépendantiste, mais contrairement à toi, le Québec ne me dégoûte pas. J’appartiens à cette génération de millénariaux qui ont des téléphones intelligents collés dans leurs mains et dont la majorité des relations amoureuses ont commencé par un message sur Facebook. Et même si on partage le même dégoût pour IKEA et la surconsommation, ce n’est pas associé à une cage qui nous serait particulière. On partage ça avec le reste de la planète. Si les éléments de notre cage sont ceux que tu décris, on vit tous dedans, qu’on soit Canadien, Français, Sud-Africain ou Coréen.

Tu dis qu’on a abdiqué, mais dans mon pays, on lutte encore, et plus que jamais. La lutte a juste changé de champ de bataille. C’est vrai qu’on ne se passionne plus pour séparer le Québec du Canada, pour ajouter des frontières à celles qu’on ne reconnaît même plus comme légitimes. On se bat pour autre chose. Pour la justice, sociale, environnementale, entre les sexes, entre les peuples, entre les générations. J’étais dans la rue avec des centaines de milliers de mes concitoyens pour le Printemps érable, la plus grande manifestation citoyenne de l’histoire moderne du Québec. On a fait tomber un gouvernement. On a aussi déplacé l’aiguille politique québécoise vers la gauche. Plus à gauche que n’importe quelle autre société nord-américaine. On a fait naître de nouveaux partis politiques et fait mourir les anciens. On a créé Valérie Plante et l’honnêteté efficace et visionnaire en politique municipale. On s’attarde à faire de même à Drummondville, à Québec, à Sherbrooke, et même sur les scènes politiques provinciale et fédérale, avec les verts, la vague orange, le Pacte pour la transition et même la CAQ, même si elle n’est pas collée sur mes valeurs.

On a marché avec les Autochtones dans le mouvement Idle no More, on a soutenu et imité les révolutionnaires d’Occupy, on connaît maintenant mieux que jamais le 1 % qui nous opprime et on a des politiciens qui parlent ouvertement de taxer comme il se doit la richesse débilitante de certains qui appauvrit tous les autres. Ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ils s’en approchent comme jamais dans notre histoire, et ceux qui les précèdent assouplissent leurs positions néolibérales en voyant la vague venir.

C’est toujours pas parfait au pays de la poutine. On débat sur la laïcité, le contrôle des armes, les pipelines et la taxe Netflix. Comme tous les peuples du monde. Mais on le fait dans un climat général de paix, d’acceptation de l’autre, d’égalité des gens. Et aussi de prospérité. Tu le savais, Sylvie, que notre peuple de colonisés arriérés et pas de colonne est maintenant en train de combler le fossé économique qui nous séparait du ROC ? Que notre créativité ET notre générosité sont en train de faire la preuve qu’on peut réussir, non seulement en créant de la richesse, mais en la partageant avec les plus pauvres ? C’est pas encore achevé, mais on s’approche.

Et ça, Sylvie, c’est pas à vomir. C’est à célébrer. Notre cage, comme tu l’appelles, est effectivement jolie. Pas parfaite, assurément familière et sécurisante, mais aussi dynamique et attirante pour les gens de l’extérieur.

Tu voudrais qu’on se sépare du Canada, ça semble être la seule façon de te prouver que nous avons une fierté, une identité claire et propre à nous, une société originale. Et bien, je t’annonce qu’il va falloir reconnaître qu’on en a une, juste pas celle que tu voudrais. Et sortir de cette maudite nostalgie mal embouchée.