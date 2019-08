Oui, il faut revoir les structures scolaires

Lettre à Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

Il faut du courage et de l’audace pour manipuler les structures scolaires quand plusieurs participants profitent des failles du système depuis plusieurs années. Proposer des changements ou encore des adaptations à la vie moderne s’avère une provocation inacceptable à l’égard des partisans du statu quo. J’en sais quelque chose, car j’ai occupé le poste de commissaire pendant 20 ans dans une des plus grandes commissions scolaires du Québec, où poser une question témoignait d’un manque de confiance envers les autorités bureaucratiques.

Pourtant, il est temps de revoir ne serait-ce que la division du territoire. Souvenons-nous que les commissions scolaires « confessionnelles » (organismes indépendants des municipalités) ont été créées en 1848 pour demeurer sous l’influence de l’église. En juillet 1998, changement majeur : création de 72 commissions scolaires linguistiques (60 francophones, 9 anglophones et 3 à statut particulier) pour remplacer les quelque 800 commissions scolaires religieuses. Et maintenant ? Pourquoi ne pas concevoir des divisions territoriales scolaires en concordance avec les divisions territoriales politiques ? Par exemple, une MRC devrait assurer par son centre de services la formation des enfants dans cette région, peu importe le sexe, la langue ou la religion.

Par ailleurs, il ne faut pas supprimer ce niveau décisionnel décentralisé qu’est la commission scolaire sous prétexte que l’élection n’a plus de sens. Il faut plutôt renforcer ce niveau décisionnel décentralisé en favorisant la participation de plusieurs acteurs du milieu dans la gouvernance. Par exemple, les services municipaux (parc, bibliothèque, activités diverses), les organismes de développement économique, de santé et autres devraient aussi participer à la gouvernance de ces nouvelles entités scolaires. Le but serait d’organiser les services éducatifs à l’intention des enfants et des adultes, peu importe leur religion, leur sexe, la couleur de leur peau ou leur langue. Évidemment, un propriétaire qui n’a pas d’enfants à l’école ne pourrait plus choisir de payer sa taxe scolaire à la commission (francophone ou anglophone) la moins gourmande.

Il y a quelques années, Jean-Pierre Proulx avait proposé une formule respectant la décentralisation décisionnelle tout en assurant une représentation pertinente et compétente du milieu, mais sans couleur politique. Il faudrait s’en inspirer. Quoi qu’il en soit, il est évident que la gouvernance telle que pratiquée présentement ne tient plus la route. Une preuve concrète ? Depuis les dernières élections scolaires en 2014, sur les 52 réunions qu’a tenues le conseil des commissaires de mon ancienne commission scolaire, seulement 14 propositions ont été adoptées à la suite d’un vote. Tout le reste est adopté sans discussion. Selon la présidente, le rôle du conseil consiste à appuyer la direction générale dans la mise en oeuvre du plan stratégique approuvé par le conseil sur recommandation de la direction générale…