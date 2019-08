Abolition des expositions à la Grande Bibliothèque de BAnQ

Nous avons appris récemment l’abolition du service des expositions à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ce tout petit groupe d’employés était responsable de l’élaboration et de la présentation d’expositions à la Grande Bibliothèque, mais aussi dans les autres édifices et centres d’archives de BAnQ. Cette annonce est passée totalement sous silence et n’a été faite qu’aux employés par l’entremise d’un communiqué interne diffusé le 16 mai dernier. La nouvelle, pourtant d’une grande importance, était glissée dans l’annonce de la création de la direction des services éducatifs, présentée comme faisant partie des grands objectifs de la nouvelle planification stratégique de l’institution.

Il y est précisé que : « […] BAnQ ne présentera plus d’expositions, à compter de novembre 2019. Un poste de chargée de projets aux expositions est réaffecté à la programmation et deviendra un poste de chargée de projets à la programmation. Un poste de technicienne principale en muséologie est aboli et son occupante sera réassignée dans un poste de technicienne en muséologie à la Direction générale de la Bibliothèque nationale. »

Parmi toutes les institutions culturelles relevant du ministère de la Culture, BAnQ demeure le parent pauvre et a écopé de plusieurs vagues de compressions budgétaires au fil des ans. La pression que le gouvernement actuel met sur ses ministères et organismes pour insérer l’éducation et le numérique au coeur de leurs priorités se fait au détriment d’autres missions essentielles telles que l’éducation par l’entremise des expositions de qualité que présentait BAnQ.

Ces expositions étaient, sont, très appréciées des visiteurs, bien qu’elles n’aient jamais fait l’objet de beaucoup de promotion. BAnQ, la plus grande détentrice de collections patrimoniales québécoises, n’a pas qu’un rôle d’archivage et de conservation de nos collections, mais aussi d’éducation, de mise en valeur et de présentation d’expositions accessibles à tous. Supprimer ces expositions présentées gratuitement porte atteinte à la démocratisation de notre culture et à la connaissance de notre patrimoine pour tous les Québécoises et Québécois, jeunes et adultes. Sur le site de BAnQ, on peut encore trouver, mais pour combien de temps (?) la Politique culturelle qui encadre, notamment, la conception et la présentation d’expositions. On y lit que « BAnQ conçoit et réalise un programme d’expositions qui est présenté dans son réseau. Ces expositions peuvent également circuler dans d’autres lieux et réseaux comme les bibliothèques, les maisons de la culture, les musées ou les centres d’expositions ».

Science pour tous est préoccupé par cette situation. Nous avons maintes fois défendu la place de la culture scientifique dans le grand écosystème de la culture générale, et BAnQ a un rôle essentiel à jouer en ce sens par la mise en valeur et la diffusion des documents et artéfacts, souvent uniques, auxquelles contribuent évidemment les expositions thématiques, historiques, patrimoniales et de nature scientifique et technique.

Par la présente, nous demandons au président-directeur général de BAnQ, M. Jean-Louis Roy, et à son conseil d’administration de reconsidérer cette décision d’abolir le service des expositions, de réintégrer ces activités à son futur plan stratégique et d’obtenir de la part du gouvernement les budgets nécessaires pour s’acquitter de son essentielle mission d’éducation et de mise en valeur de nos collections patrimoniales au moyen d’expositions professionnelles tant à Montréal qu’en itinérance à travers le Québec.