Hommage à l’historien Yves Roby

Yves Roby — « Monsieur Roby », comme des cohortes d’étudiantes et d’étudiants l’ont ainsi appelé — a été au coeur de l’évolution de la discipline historique depuis les années 1960. Après une formation à l’Université Laval, puis à Paris et à l’Université de Rochester, hauts lieux de l’histoire sociale, culturelle et économique, il fut embauché comme professeur en histoire à l’Université Laval, où il a enseigné de 1966 à 1999. Avec Jean Hamelin, il fut le coauteur de l’Histoire économique du Québec, 1851-1896, paru en 1972, et pour lequel ils ont reçu le Prix du Gouverneur général.

Les années suivantes, Yves Roby est devenu le principal spécialiste de l’histoire des Franco-Américains et des migrations nord-américaines. Sa contribution est majeure avec deux synthèses historiques : Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre : 1776-1930 en 1990, et Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Rêves et réalités en 2000. Il a aussi publié Histoire d’un rêve brisé ? Les Canadiens français aux États-Unis en 2007 et, avec son épouse et complice Francine Roy, Deschambault en 2013. En élargissant la focale à une échelle continentale, en saisissant l’américanité de l’expérience québécoise, son oeuvre novatrice en ce domaine a permis de désenclaver les études historiques sur le Québec.

Yves Roby a été l’un des fleurons de la pratique de l’histoire à l’Université Laval. Dans son enseignement et sa recherche, Laval nourrit un regard singulier sur le passé, le présent et l’avenir des êtres et des choses ; un regard fondé sur les conditions matérielles, méthodologiques et épistémologiques du savoir historique ; un regard qui se méfie de la spéculation doctrinaire. En compagnie de ses autres collègues, Yves Roby a partagé ce regard, avec rigueur, minutie et exigence. Pour lui, la discipline historique est pleinement une science non seulement par ses méthodes et ses questionnements, mais aussi et surtout par son éthique. Il ne s’agit pas seulement de reconstituer le passé en accumulant des faits les uns après les autres : il importe surtout de mieux le comprendre dans toute sa complexité.

Cette compréhension du passé, elle repose d’abord et avant tout sur le respect de la dignité humaine. Dès lors, l’historien n’impose pas ses valeurs et son esprit de système à ceux et celles qui ont vécu et qui ne peuvent plus répondre devant le tribunal de l’actuel. Parmi cette poussière d’information déposée dans les traces des devanciers, l’historien cherche d’abord à débusquer l’humanité de ses frères et soeurs défunts, leurs intentions et leurs rêves, leurs défis et leurs défaites, leurs accomplissements et leurs inachèvements. À travers son enseignement et sa recherche, Yves Roby a dévoilé avec empathie ces fragments de vies éteintes, de Charles Chiniquy et Ferdinand Gagnon aux ouvrières canadiennes-françaises des filatures de la Nouvelle-Angleterre, pour les rendre intelligibles à nous, contemporains. En luttant contre la pesanteur de l’oubli, il a ainsi réactivé leur humanité première.

Sur un plan personnel, Yves est à l’origine de mon choix de l’histoire. Pour moi et à l’instar de plusieurs de ses étudiants, il a été plus qu’un directeur, un modèle de professeur et d’historien, un mentor. À ces titres et à d’autres encore, je l’ai beaucoup aimé. Après l’avoir étudiée, il est maintenant devenu matière d’histoire.

Devant ce mystère de la matière que je ne peux dire, il me reste plus qu’à me taire.