Pour un New Deal vert

La crise climatique est un fait. Nous en ressentons les effets d’un océan à l’autre à travers toutes sortes de perturbations climatiques qui mettent en péril nos écosystèmes : les incendies de forêt en Colombie-Britannique, les inondations dans l’est du pays et les records de température entraînant une fonte des glaces sans précédent au Nunavut. De surcroît, ce n’est pas la seule crise à laquelle nous sommes confronté.e.s. Les inégalités économiques grandissantes, la précarité d’accès à des logements abordables de qualité et la montée du racisme menacent nos collectivités et notre tissu social. Pourtant, la réaction des politicien.ne.s n’est pas à la hauteur des défis de la crise ; les intérêts de nos dirigeant.e.s demeurent ceux des lobbys industriels et de la croissance infinie sans égard pour ses conséquences sur la population et la biodiversité.

Des scientifiques indépendant.e.s nous ont clairement dit qu’il était crucial de contenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5 °C, sans quoi notre climat et nos écosystèmes pourraient se détériorer jusqu’à un point de non-retour. Ils et elles nous ont lancé un ultimatum : nous devons agir sur les changements climatiques avant 2030. Je veux que nos dirigeant.e.s mettent en place des plans concrets qui nous aident à faire la transition vers une économie fondée sur l’énergie propre afin que nous puissions protéger nos emplois, nos familles, nos collectivités et notre environnement. Je veux que le gouvernement fédéral actuel et futur mette en oeuvre un New Deal vert. Fini le « doublespeak » !

J’ai participé à l’assemblée publique du New Deal vert à Montréal et je veux exprimer ce que mes concitoyen.ne.s et moi croyons être les mesures inévitables et nécessaires pour nous aider à combattre la crise climatique.

Grâce à des investissements publics massifs dans l’énergie renouvelable (tourner le dos aux énergies non renouvelables d’ici 2040) et à la transition des usines d’automobiles en usine de véhicules électriques et de transport en commun, nous pouvons créer des milliers d’emplois, surtout dans les collectivités qui ont été touchées par les fermetures d’usines et le ralentissement des industries primaires. Cette mesure pourrait remettre des centaines de personnes sur le marché du travail et aider à convertir les travailleurs et travailleuses des secteurs pétroliers et gaziers.

Les frais de logement sont trop élevés dans la majorité des villes. Les solutions du New Deal vert peuvent aider à maintenir l’accès au logement. Avec de nouvelles lois et de nouveaux financements pour soutenir les logements à faible émission de carbone, nous pouvons construire des dizaines de milliers d’habitations abordables et respectueuses de l’environnement pour toutes et tous.

Trop de zones urbaines souffrent d’embouteillages et de pollution atmosphérique. Un plan ambitieux pour des transports publics propres dans les villes pourrait aider les gens à se rendre au travail plus rapidement, en plus de leur offrir un air plus pur.

De multiples secteurs de travail peuvent facilement être reliés à la lutte contre les changements climatiques. Près de 90 % des emplois au Canada sont dans le secteur des services, dont bon nombre dans le secteur à faible teneur en carbone, comme les soins aux enfants, les soins de santé, les soins aux aîné.e.s et l’enseignement. Les secteurs dans lesquels nous prenons soin les uns des autres sont ceux qui ont été touchés par des politiques d’austérité. Un New Deal vert pourrait reconnaître l’existence d’une économie à faible émission de carbone et réinvestir massivement dans l’économie sociale, en répondant aux besoins des familles et des communautés et en valorisant les travailleurs et travailleuses qui participent à optimiser notre société.

Les droits et les savoirs autochtones sont essentiels pour faire face à la crise climatique. Un New Deal vert impliquerait la mise en oeuvre intégrale de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), y compris le droit au consentement préalable, libre et éclairé (FPIC), et les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

Nous méritons mieux. Notre planète mérite mieux. Il est grand temps pour nous toutes et tous de prendre position et d’exiger un New Deal vert.