La terreur des autres

C’est reparti pour un tour… La droite populiste accuse déjà la « maladie mentale » d’être responsable des tueries de masse d’El Paso et de Dayton. Quelques heures seulement après ces événements, Donald Trump affirmait : « C’est aussi un cas de maladie mentale. Dans les deux cas, c’étaient des personnes qui souffraient vraiment d’une maladie mentale très grave. » Cette rhétorique est reprise à satiété par Fox News et la droite américaine, alors que le lieutenant-gouverneur de l’État du Texas a, quant à lui, accusé avec perspicacité les « jeux vidéo ».

Au Québec, les populistes tiennent le même discours. Il ne s’agirait pas de politique, mais de psychologie. S’il est vrai qu’il ne faut certainement pas avoir toute sa tête pour commettre une telle sauvagerie, on se demande bien quelles sont les compétences des commentateurs en la matière. Les tueurs ont été soumis à des examens psychologiques ? À peine quelques heures après les actes, quelle mesure leur permet de juger de la maladie ? Possèdent-ils déjà des indices allant en ce sens ? Et si ces actes sont le résultat d’aliénation, qu’est-ce qui les distingue avec précision de ceux commis par ISIS ou, mieux encore, par nos armées ?

Nier ces questions élémentaires permet de refuser de penser. Cela sauve les idées des actes violents qui en sont le prolongement. Les mêmes populistes qui affirment que le terrorisme islamiste trouve sa source dans un livre écrit il y a 1400 ans refusent ainsi d’admettre que les idées qui circulent au moment même où sont commis ces attentats ont de l’influence. Le biais est si énorme qu’on se demande bien comment il peut faire ainsi l’unanimité à droite.

Le refus de penser est intégral. Lorsqu’il s’agit d’islamisme, les populistes accusent ceux qui tentent de comprendre cette violence à l’aide de la sociologie, de l’économie ou de l’histoire de « relativiser » le problème. Lorsqu’il s’agit de terrorisme « blanc », la même violence est de facto relayée au rang de « maladie mentale », et le simple fait de lier ces actes aux idées dont elles se réclament pourtant explicitement est considéré comme un amalgame.

On reconnaît la rhétorique. Le dramaturge Karl Kraus parlait de « l’innocence persécutrice » permettant aux dirigeants de renverser les rapports de force afin de se dire « victime » de ceux qu’ils dominent et calomnient. C’est bel et bien de cela qu’il s’agit.

Des idées « normales »

La rhétorique du « grand remplacement » de l’idéologue d’extrême droite Renaud Camus et qui a inspiré le tueur d’El Paso est ici bien vivante. Il y a peu, un chroniqueur populiste invitait d’ailleurs ses lecteurs à lire cet ouvrage. Il y a quelques mois, une chroniqueuse bien en vue parlait quant à elle du « déclin des Blancs ». Et plusieurs animateurs radio ne cachent pas leur admiration pour Donald Trump ou Marine Le Pen.

El Paso, Stockholm, Charleston, Québec… La très grande majorité des tueries de ce type est le fait de l’extrême droite. Si ces tueurs sont fous, et seulement fous, alors pourquoi ont-ils en partage la même idéologie raciste ? Pourquoi tiennent-ils, souvent mot pour mot, le même discours haineux, paranoïaque et victimaire que l’on peut lire tous les jours dans les journaux à grand tirage ?

Ce n’est pas aux populistes qu’il faut adresser ces questions. Leur hégémonie est telle que leur réplique démagogique précède la critique. Autant demander au diable pourquoi il fait chaud en enfer ! Leur rhétorique de bourreau-victime est circulaire. Elle se situe hors du débat rationnel. C’est à ceux qui gobent ces idées réactionnaires qu’il faut s’adresser. Il faut cesser de voir le terrorisme comme étant le résultat de l’Autre — l’« islamiste » venu d’ailleurs ou le « fou » intérieur — pour enfin admettre qu’il est le reflet extrême et violent d’un monde que nous avons participé, d’une manière ou d’une autre, à rendre aussi brutal.