Tourisme: «L’enfer, c’est les autres»

Demandez aux gens ce qu’ils comptent faire à la retraite et une fois sur deux ils vous diront qu’ils veulent voyager. Or il semble qu’ils tiennent parole à en juger par ce que j’observe depuis que j’y suis, moi, à la retraite. Le tourisme de masse m’assomme, et de plus d’une façon.

D’abord, il y a tous ces clients d’Airbnb qui prennent la moitié des logements de ma rue du Plateau. Dans un va-et-vient continuel de valises à roulettes, ils se relaient sans que jamais l’on voie l’ombre d’un propriétaire. Ils font la fête jusqu’aux petites heures, mettent leurs déchets à la rue n’importe quand et n’importe comment. Ils viennent d’un peu partout dans le monde pour dépenser leurs dollars chez nous pendant que nous dépensons les nôtres chez eux.

Que viennent-ils faire ici au juste ? Ils auraient pu faire la même chose à la maison. Qu’y a-t-il ici qu’ils n’ont pas déjà à Paris, à Londres ou à Tokyo ? Ils se prennent en photo devant les peintures murales de notre immeuble comme s’il s’agissait des grottes de Lascaux. Ils envahissent le mont Royal comme s’ils voyaient un parc urbain pour la première fois. Ils font la queue devant les restos des guides touristiques. Et surtout, activité suprême du touriste de masse, ils font les magasins et achètent les mêmes produits « made in China » qu’ils ont chez eux.

Ma copine et moi avons décidé cette année de fuir la ville en allant séjourner aux Îles-de-la-Madeleine. Ce havre de paix et de silence allait nous permettre de nous ressourcer. Un peu prévenus, nous avons eu la bonne idée de nous y rendre en juin plutôt qu’en juillet ou en août. Nous avons ainsi évité de justesse les hordes de vacanciers qui envahissent les lieux dès que le thermomètre dépasse un peu les vingt degrés. Déjà, le dernier week-end avant notre retour, nous avons senti la différence. Cap-aux-Meules était devenue Old Orchard.

Remplir le vide

L’avidité des voyageurs ne connaît pas de fin. Avidité comme dans remplir le vide. Avidité comme dans désirer quelque chose avec violence. Ils visitent les hauts lieux de l’humanité comme ils vont au Walmart, espérant combler le vide de leur être en consommant toujours davantage dans une boulimie de l’avoir. Tout cela est en effet très violent.

J’ai vu aux Îles des gens faire un égoportrait devant les plus beaux paysages du monde sans jamais prendre ne serait-ce que quelques minutes pour les observer et méditer sur la mesure de l’espace et du temps. Ils cochent une liste comme s’ils étaient à l’épicerie et se pressent d’aller ensuite se faire bronzer sur la plage, armés de leur portable. Écouteurs aux oreilles, canette de bière à la bouche, le vide se comble par tous les trous.

Il en va du tourisme comme du reste. Le plus est l’ennemi du mieux. Huit milliards de Terriens qui s’agglutinent, bougent et consomment constamment, c’est le désastre assuré. Bien sûr, même si je tente de m’y soustraire le plus possible, je participe un peu à tout ça. Le problème, c’est toujours les autres.