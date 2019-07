À propos du Village gai de Montréal

Le décès récent de Laurent McCutcheon oblige le regard sur des années de combat, ceux de la communauté LGBTQ+, de ses succès et de ses échecs. Aujourd’hui, je souhaite m’arrêter sur le double langage qui afflige cette communauté, la dénature et lui nuit.

Le 14 mai dernier, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion reconnaissant le statut particulier du Village gai de Montréal comme lieu de refuge et d’émancipation pour les communautés LGBTQ+ du Québec. Par angélisme pour les uns, par ignorance ou rectitude politique pour les autres, les politiciens travestissaient effrontément ce champ de ruines, lui prêtant des vertus qui se font rares rue Sainte-Catherine. Je m’étonne de la facilité avec laquelle ces hommes et ces femmes se sont laissé berner.

Accorder un statut particulier au Village, c’est chercher à le figer, à le protéger en imaginant conserver une vitrine à l’image de la communauté, comme un nouveau Chinatown, une petite Italie, une sorte de palais des nains où le chaland circule et se forge une opinion à partir de peu. Cette propension au repli est la source de tous les préjugés alors que, se résumant à des façades de commerces, le visiteur réduit la communauté LGBTQ+ à ce qu’il voit : des bars, des saunas, des bars de danseurs et, bien entendu, des restaurants. Cela résume-t-il ce que nous sommes ? Je ne cache pas un certain pincement lorsque je vois ces cars de touristes s’arrêter coin Atateken et Sainte-Catherine comme on s’arrête devant la cage aux singes, prendre des photos et repartir avec la conviction que notre réalité n’excède pas notre sexualité.

Lieu de refuge et d’émancipation ? Le Village ne croise pas la totalité de la communauté alors que les lesbiennes en sont pour ainsi dire absentes. D’ailleurs, le journal Fugues qui prétend couvrir l’actualité ne s’adresse plus depuis longtemps qu’aux gais. Aussi, le Village est terriblement normatif alors qu’il enferre ces gais dans une conception étroite du corps qui ne correspond pas à la réalité, suscite des comportements sociaux étrangers aux velléités d’intégration et de reconnaissance de la communauté au sein du nombre et confine à la marginalisation davantage qu’à l’émancipation.

Un exode lent

Refuge, disions-nous ? Un jeune gai qui arrive de sa région, avec les valeurs régionales et familiales qui l’ont forgé et qui cherche une voie de passage entre ces valeurs et sa réalité, se voit littéralement déconstruit par un milieu comme le Village. D’une part, à la sortie même du terminus d’autobus il est immédiatement ciblé par les revendeurs de drogue qui identifieront les plus faibles, leur offriront de l’aide avec à la clé leur première dose d’héroïne gratuite et, éventuellement pour certains, la prostitution.

Ensuite, il marchera parmi les sans-abri, la mendicité, la violence plurielle et endémique du milieu, la sexualité facile et périlleuse, contractera une première MTS et découvrira ces cliniques qui n’invitent pas à la prudence puisque puisant dans la permissivité l’essentiel de leur clientèle. Le Village aliène davantage qu’il n’émancipe, nivelant les gais à leur plus petit dénominateur commun, leur sexualité. Il est cette grande lessiveuse qui blanchit les capitaux et expurge les consciences. Sénile, il oublie les années 80 et incite à reproduire des comportements qui nous ont conduits à la grande épidémie, un oubli criminel mais payant. Car au Village, tout se marchande.

On répondra que le Village ne se résume pas qu’à une rue, mais s’étend à l’échelle d’un quartier. Or, cette motion fut adoptée sans portrait démographique fiable, ne sachant pas l’exode lent mais continu de la communauté LGBTQ+ par refus du ghetto, par souci de s’intégrer à la ville, sous l’effet de la gentrification ou par simple crainte de la nuit. Manon Massé est une femme honnête et admirable de probité. Mais cette motion n’est pas son meilleur coup…