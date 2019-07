Prendre (enfin) la francisation au sérieux

Le ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barette a fait la semaine dernière ce qu’aucun ministre de l’Immigration n’avait fait depuis longtemps : prendre (enfin) la francisation des immigrants au sérieux : il était temps ! On a annoncé, vendredi, une série de mesures démontrant que, pour le nouveau gouvernement, l’intégration des immigrants est un dossier prioritaire et qu’enfin, on comprend que la francisation des nouveaux arrivants au Québec est la pierre angulaire de leur intégration économique et culturelle.

Depuis plusieurs années, je dénonce le laisser-aller des services d’intégration linguistique destinés aux nouveaux Québécois et le manque d’investissement en francisation. Or, c’est pour applaudir que je prends la plume. En bonifiant les budgets de francisation de plus de 70 millions de dollars, on démontre que l’intégration des immigrants n’est plus vue comme une dépense, mais enfin comme un investissement, comme une priorité de notre nouveau gouvernement.

On le sait : dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, il est alléchant pour un nouvel arrivant de tenter d’intégrer le plus rapidement possible le marché du travail. Or, c’est une mauvaise idée, puisqu’un nouvel arrivant allophone ayant été sélectionné pour ses compétences professionnelles occupera, sans connaissances linguistiques suffisantes, un emploi pour lequel il sera la plupart du temps surqualifié. En investissant enfin dans la bonification des allocations de francisation, que ce soit par une augmentation pour les nouveaux arrivants à temps plein, ou encore dans la création d’une allocation pour ceux qui se francisent à temps partiel, on donne aux immigrants les moyens de se franciser. En élargissant les clientèles en francisation, par exemple aux travailleurs étrangers temporaires et à leur conjointe, on démontre que leur présence au Québec n’est pas vue seulement comme une solution temporaire répondant à une problématique de main-d’oeuvre à court terme, et on s’assure de leur donner des outils pour choisir le Québec à long terme.

De 141$ à 185$

Bonifier les allocations de 141 $ à 185 $ par semaine pour les immigrants pourrait sembler loufoque pour certains. Cependant, c’est à moyen et long termes une mesure d’employabilité ; une bonne connaissance de la langue chez les nouveaux arrivants fera en sorte qu’ils pourront davantage occuper un emploi pour lequel ils sont qualifiés, ce pour quoi on les a sélectionnés avant leur arrivée. Aussi, n’oublions pas la compétence culturelle liée à l’apprentissage d’une nouvelle langue, qui fera en sorte que plus d’immigrants se sentiront chez eux au Québec, partageant une langue et une culture avec leurs nouveaux compatriotes afin de créer entre eux des points de rencontre interculturels.

En mettant sur pied ce nouveau bouquet de services en francisation comprenant une augmentation des allocations, l’élargissement des clientèles admissibles et un crédit pour frais de garde, le gouvernement s’assure que davantage de nouveaux arrivants s’inscriront en francisation. On encourage aussi la participation aux cours à temps partiel en créant une nouvelle mesure qui offre une somme de 15 $ par jour de participation. Ce n’est probablement pas assez, mais c’est une initiative qu’il faut saluer, puisque les nouveaux arrivants qui se francisaient à temps partiel ne recevaient absolument rien jusqu’à maintenant. Il était grand temps de corriger cette injustice. Une action qui, je l’espère, sera bonifiée dans les prochaines années.