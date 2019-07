À Québec, le développement du transport collectif passe par un tunnel plus central

Le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est soulagé d’apprendre que, dans le projet de troisième lien entre la Rive-Sud et Québec annoncé le 27 juin 2019, l’île d’Orléans évite le désastre paysager anticipé grâce au choix d’un tunnel entre les deux rives sans accès à l’île d’Orléans. Il s’inquiète toujours du fait que ce lien autoroutier aura pour effet de promouvoir encore davantage le transport des personnes axé sur l’auto solo. Certes, on peut saluer la volonté d’utiliser ce nouveau lien à l’est pour permettre le transport collectif et un raccordement éventuel avec le réseau structurant planifié sur la Rive-Nord, mais il faut aussi dénoncer son excentricité par rapport aux concentrations de populations et à leurs besoins en déplacements vers les espaces centraux des villes de Québec et de Lévis. Qui utilisera le transport collectif avec un tel détour dans une zone rurale pour accéder à son lieu de travail ? L’efficacité et l’attrait du transport en commun reposent sur la rapidité, le confort, le temps épargné et les économies réalisées par rapport au transport individuel.

Nos craintes, déjà exprimées, d’un étalement urbain effréné demeurent et nous croyons toujours que notre proposition énoncée le 30 avril dernier d’un tunnel centre à centre, réservé exclusivement au transport collectif (tramway ou métro) afin de se raccorder au réseau de transport structurant prévu à Québec, devrait être analysée sérieusement. Elle s’avère la plus pertinente, la plus environnementale et la plus porteuse d’avenir !

Un second tracé

Heureusement, le ministre des Transports, M. Bonnardel, laisse planer une lueur d’espoir en demandant au Bureau de projet du tunnel Québec-Lévis « de bonifier le mémoire d’avancement des travaux, devant être déposé au Conseil des ministres au plus tard le printemps prochain, avec une étude complémentaire d’un second tracé, lui aussi situé à l’est, mais plus près des centres-villes. Selon la volonté du ministre, cette étude comparative des coûts et opportunités sera rendue publique à la suite de son dépôt au Conseil des ministres ». De plus, selon une nouvelle de Radio-Canada, le ministre dit vouloir « être à l’écoute des préoccupations » des groupes (dont le GIRAM) et citoyens qui ont présenté des scénarios de nouveau lien à proximité des centres-villes de Québec et de Lévis, un tracé central sera aussi étudié par le gouvernement ».

Le GIRAM croit fermement qu’une voie réservée au transport collectif serait plus susceptible d’inciter les automobilistes à délaisser leur véhicule si un tramway ou un métro, intégré au tunnel routier ou non, pouvait desservir les gens de centre à centre ou à proximité de la ligne de tramway projetée à Québec. Notamment sur la Rive-Sud, les travailleurs et travailleuses de plusieurs établissements d’enseignement, du Mouvement Desjardins, des PME, etc., pourraient sûrement en bénéficier pour accéder à l’autre rive rapidement. Conséquemment, il est à espérer que cette proposition d’un autre tracé plus à l’ouest que celui annoncé (axe Mgr-Bourget ou Alphonse-Desjardins, ou entre les deux) ne sera pas étudiée que sommairement ou seulement pour démontrer à la population et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) que le tracé privilégié actuellement est le plus valable.

Enfin, le GIRAM se désole de l’improvisation qui a cours pour un projet d’une aussi grande envergure et nécessitant d’énormes fonds publics, possiblement de l’ordre de 8 milliards.

Il aurait été hautement souhaitable que des études approfondies soient réalisées afin de concevoir un véritable plan de transport métropolitain à long terme pour les deux rives, tant pour la planification du réseau routier que pour celle du transport collectif.