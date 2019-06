Le Lab-École, une fausse bonne idée

En cette fin d’année scolaire, nous sommes sidérés de voir de quelle façon l’idée du Lab-École est passée, en peu de temps, d’une réflexion collective visant à penser les écoles de demain à un « lobby » du mieux-être de nos écoles et, par extension, de l’éducation de nos enfants. De surcroît, de voir l’opportunisme avec lequel de multiples dirigeants(e)s et partenaires se mobilisent sans trop se questionner sur ce projet nous sidère encore plus. Nous avons parfois l’impression que c’est pour la photo ! À la suite de l’écoute d’une entrevue accordée à Radio-Canada par les membres fondateurs du Lab-École, Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibeault, de la lecture de leur récente publication « Penser l’école de demain », ainsi que de la consultation de leur site Internet (lab-ecole.com), voici en quoi nous pensons être en pleine dérive idéologique avec cette idée du Lab-École.

D’une part, une brève analyse du discours des fondateurs laisse entrevoir un glissement important dans leur argumentaire visant à rallier la majorité à leur cause. Alors que, parfois, le triumvirat se contente bien de proposer un « nouveau » modèle de conception des écoles, d’autres fois, il va plus loin en suggérant que ces rénovations conduiront nécessairement à l’usage de pédagogies innovantes et différenciées par les enseignant(e)s. Croire que créer des ruelles d’apprentissage ainsi que des espaces de collaboration en plaçant des tables à des endroits stratégiques fera en sorte que les enseignant(e)s changeront du jour au lendemain leurs pratiques est un leurre. Nous croyons que le gouvernement et, même, les membres fondateurs du Lab-École, connus du grand public et ayant une « voix », devraient commencer par se préoccuper des conditions de travail des enseignant(e)s avant de croire que l’architecture et le mobilier feront toute la différence en éducation. Certes, les connaissances issues de la recherche le démontrent bien ; les élèves réussissent mieux dans une école lumineuse. Cependant, la luminosité ne doit pas uniquement provenir de l’extérieur, mais aussi de tout le personnel de l’école.

S’improviser experts

D’autre part, le triumvirat affirme avoir pour intention de mesurer les effets positifs du Lab-École après sa première année d’ouverture seulement, ce qui nous apparaît pour le moins illusoire et marquant en matière de méconnaissance de la recherche dans le champ des sciences de l’éducation. Plus encore, il est possible de constater que la participation de chercheurs au projet dans ce champ se fait rare, alors que les membres fondateurs du Lab-École ont comme ambition de réunir toutes les personnes concernées autour de la table. Ces deux points nous apparaissent particulièrement problématiques dans la mesure où ils incitent à penser aisément que tous, étant parents ou ayant une « voix », peuvent s’improviser experts, ou plutôt chercheurs en sciences de l’éducation, nuisant ainsi gravement à la crédibilité de ce champ de recherche.

Pour tout dire, en cette fin d’année scolaire où nous avons pu voir évoluer l’idée du Lab-École, notre constat face au discours du triumvirat en est malheureusement un de dérive idéologique ou, pour le dire plus franchement, d’éparpillement, de poudre aux yeux et d’utopie dévoyée.