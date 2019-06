Vers une Francophonie propulsée par sa jeunesse

La nouvelle secrétaire générale de la Francophonie, Son Excellence madame Louise Mushikiwabo, est arrivée au Québec le 9 juin dernier. Membre de plein droit depuis 1971 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), mais présent à Niamey lors de la fondation, le gouvernement du Québec a su s’affirmer très tôt et contribuer activement au succès de la Francophonie. Cinquième bailleur de fonds de l’OIF, il n’est pas question en 2019 qu’il soit moins audacieux face aux nombreux défis actuels de la langue française à l’échelle internationale. Et ce, surtout au moment où les priorités du nouveau gouvernement du Québec sont directement en phase avec celles de la secrétaire générale de la Francophonie.

Tous les deux fraîchement élus, la secrétaire générale Mushikiwabo et le premier ministre François Legault ont échangé lors du XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan sur la nécessité de moderniser ensemble l’OIF, afin qu’elle soit plus pertinente et plus efficace aux yeux des populations. Le Québec préside d’ailleurs un groupe de travail de l’OIF sur cette question. L’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et l’économie, notamment dans le contexte du numérique, sont également des priorités au coeur du programme mixte du gouvernement du Québec et de l’OIF.

Il faut oser et mettre plus que jamais l’expertise et la créativité québécoises au service des intérêts de la valorisation de la langue française. C’est pourquoi j’ai reçu dès le premier soir de son arrivée Mme Mushikiwabo avec mon collègue le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour présenter un visage renouvelé de la Francophonie québécoise.

Je n’ai pas manqué de souligner aussi que le Québec est bien conscient que l’avenir de la Francophonie passe également par le continent africain. Il y aura 500 millions de locuteurs francophones d’ici 2048 et près de 60 % de ceux-ci se trouveront en Afrique, majoritairement au sein des 32 États membres de l’OIF. C’est dans ce contexte que le Québec souhaite s’intéresser davantage à l’Afrique et développer une toute nouvelle relation avec ce continent. L’objectif est de faire évoluer l’approche de solidarité et de coopération traditionnelle vers une approche axée davantage sur la complicité et un nouveau partenariat profitable pour tous.

L’Afrique s’est transformée, il est donc impératif de s’ajuster à sa nouvelle réalité. Ce continent, devenu une voix forte, réclame un traitement d’égal à égal. Ces défis auront une portée mondiale : les jeunes, la formation, la sécurité et l’environnement. À la veille du 50e anniversaire de l’OIF en 2020, le Québec veut jouer un rôle central quant à l’avenir de la Francophonie, indissociable de celui du continent africain. Avec la venue d’une femme de vision, originaire du Rwanda, il y a là une occasion unique en faveur de la Francophonie.

Il faut faire preuve d’audace et miser davantage sur la jeunesse. C’est pourquoi j’ai réuni à l’Assemblée nationale du Québec près de 200 jeunes pour clôturer la visite de la secrétaire générale, ceci afin de souligner notre désir, comme leader, non seulement d’intervenir en faveur de la jeunesse, mais aussi de la mettre en valeur et de la mobiliser encore plus pour l’avenir.

Au Québec et en Afrique, comme dans tous les États et gouvernements membres de l’OIF, la jeunesse est l’espoir de la langue française ! Son audace, sa créativité et sa volonté de dépassement sont une occasion unique pour la Francophonie de se renouveler. Qui sait ce que l’espace francophone nous réserve en matière d’avancées économiques sous l’impulsion de cette nouvelle génération ? Rappelons-nous qu’avec la jeunesse, tout devient possible !