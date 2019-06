Pour une meilleure compréhension mutuelle

NDLR : Le 7 juin dernier, Sofia Alami a publié un texte dans la section Libre opinion, « J’ai mal à mon identité québécoise », texte qui a été très commenté. Mme Alami souhaite revenir sur le sujet « pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle ».

Ce qui partait d’une envie de partager un questionnement, un sentiment avec mes compatriotes est devenu source de profonde réflexion pour moi, et j’en suis bien contente.

Après lecture des commentaires, je suis tout d’abord reconnaissante à ceux qui ont pris la peine de manifester une sensibilité, un soutien. Si le malaise dont il est question est certes à relativiser, car nous avons la chance au Québec d’avoir une paix sociale enviable, rêver de mieux est une preuve de ma confiance en cette belle nation et en ce qu’elle peut accomplir. Merci pour vos mots qui m’ont émue. Mon Québec, celui de Lévesque et Godin, est bel et bien vivant.

Je souhaiterais aussi remercier ceux qui ont pris le temps de manifester leur désapprobation voire leur hostilité. J’ai bien lu leurs questionnements et je souhaiterais répondre à certaines de leurs questions.

Plusieurs se demandent si la méfiance envers les musulmans ne serait pas légitime quand on voit ce qui se passe dans certains pays à majorité musulmane. Je n’utilise pas le mot islamophobie, car il semble déranger certains, et mon but est d’échanger, pas de déranger.

Est-ce que les Québécois de confession musulmane condamnent les atrocités reliées au terrorisme et aux régimes tyranniques dans les pays musulmans ? Évidemment que oui ! Mais nous ne sommes pas collectivement responsables des actes commis par chacun du milliard et demi de nos coreligionnaires dans le monde. Je ne suis pas plus responsable de Ben Laden que vous des horreurs perpétrées par Bush en Irak, du tueur de la mosquée de Québec ou de la Nouvelle-Zélande. Chaque catholique devrait-il se sentir coupable des choses qui arrivent en pays catholiques d’Amérique latine ou d’Afrique ? Le simple fait de poser ces questions me met mal à l’aise tellement c’est insensé. Pourtant, c’est à ce genre de procès qu’on a parfois droit comme musulmans… Les généralisations mènent à la méfiance, la méfiance à l’exclusion, l’exclusion à la haine et la haine à la violence.

Imposer une vision

J’ai écouté avec attention les témoignages des personnes qui ont fui des dictatures en pays musulmans et qui souhaitent restreindre les libertés des femmes musulmanes d’ici. Je trouve horrible que leurs pays d’origine bafouent les libertés individuelles. Cependant, je ne comprends pas leur empressement à vouloir imposer leur vision à autrui ici. Peut-on enfin avoir la modestie d’accepter qu’on ne détient pas la vérité absolue et que chacun peut avoir des aspirations valables même si elles sont différentes des nôtres ? La liberté, c’est de choisir comment se vêtir et pratiquer sa foi. L’imposition tout comme l’interdiction sont les deux faces de la même oppression.

La laïcité est un très beau concept. Personnellement, j’y suis très favorable. Le problème se situe au niveau de la définition. Il me semble que la laïcité est la non-préférence de l’État pour une religion. L’État n’ayant pas de religion, il ne discriminera ainsi pas les citoyens selon leurs convictions. Je ne pense pas que la laïcité visait à empêcher les individus d’exprimer leur religion. Certains vont jusqu’au bout de leur logique et préconisent de cacher notre religion en public pour éviter le trouble. Un genre de régime uniformisant. Ç’a été tenté, ça s’appelait l’URSS et ça n’a pas été un grand succès au niveau des droits de la personne…

Par ailleurs, même si on s’habillait tous avec le même habit, on finirait par savoir qui croit en quoi et on discriminerait. Je pense sincèrement que le vivre-ensemble passe par l’acceptation de la différence et le rapprochement pas par l’appel à la dissimulation.

Professionnelles épanouies

Certains voudraient libérer les femmes musulmanes. Je suis bien d’accord avec eux, s’il s’agissait des femmes dans un pays qui les privait de liberté. Au Québec, l’écrasante majorité des femmes musulmanes que je connais sont libres et souvent féministes. Se sont des professionnelles épanouies qui exigent un partage des corvées à la maison et qui décident comment elles s’habillent. Ce sont des femmes qui interviennent quand un « mononcle » fait une blague un peu misogyne. Certaines portent un foulard sur leurs cheveux, d’autres non.

Certaines perçoivent même le foulard comme une libération de la pression du culte du corps.

Il y a une peur légitime de l’extrémisme. Personnellement, je pense que l’extrémisme abhorre la liberté et se sert de toute oppression pour recruter. Il est voué à l’échec dès qu’on ne permet pas l’exclusion et qu’il y a dialogue. Quant au fait de limiter des droits, cela peut être parfois légitime, mais c’est un exercice périlleux qui doit être pratiqué avec beaucoup de précautions. Chaque droit bafoué nous appauvrit collectivement parce qu’on vient de créer une brèche. Un droit révocable est-il encore un droit ou un privilège ? Par conséquent, limiter les droits doit être dans les cas extrêmes ou le danger est réel et objectivé. On pourrait par exemple décider de bannir tout habit qui cacherait le visage pour des fins d’identification visant ainsi une meilleure sécurité. On pourrait aussi décider que les couteaux ne sont pas acceptables même s’ils sont religieux, car objectivement dangereux. À l’opposé, interdire un signe religieux comme un turban ou un foulard sur les cheveux simplement parce qu’on n’aime pas les signes religieux ne me semble pas justifiable.

Pourquoi partager mon vécu et pourquoi m’être permis de parler du malaise causé par une certaine intolérance décomplexée ? Avouer une certaine douleur, c’est se mettre à nu émotionnellement parlant. Et tous savent que les musulmanes n’aiment pas trop se mettre à nu d’où le débat actuel (rire). Ça fait du bien d’en rire…

Plus sérieusement, si je me désole de l’état actuel, c’est que je crois au potentiel de mon Québec natal. Parfois, quand on aime, on se permet d’espérer et de rêver à ce qu’il y a de mieux… Et ce qu’il y a eu de mieux dans ma mémoire, c’est le Québec de mon enfance. Peut-être aussi est-il sain que l’écriture puisse jouer son rôle d’exutoire. Enfin, peut-être est-ce pour sensibiliser mes concitoyens que nous existons, nous les personnes avec un fleurdelisé dans le coeur et de confession musulmane.

Certains se demandent si je porte un signe religieux. La réponse est non. Mais je n’ai pas besoin de porter un foulard pour être sensible à ces questions, tout comme on n’a pas besoin d’être une femme pour défendre les causes féministes…