La publicité permet à TV5 Québec Canada de poursuivre sa mission

Lettre adressée aux auteurs du texte « On ne revient pas après la pause » publié le 1er juin en Libre opinion.

Vous avez adressé dernièrement une lettre au ministre du Patrimoine, M. Pablo Rodriguez, où il est question de TV5 Québec Canada. Vous soulevez à travers votre missive la question de la mission de notre entreprise, en remettant en question la présence à notre antenne d’émissions produites au Canada et de publicité.

TV5 a été créée en 1988 à l’initiative de radiodiffuseurs publics et privés et de producteurs indépendants canadiens, qui ont souhaité établir un pont avec les diffuseurs publics de la France, de la Suisse romande et de la fédération Wallonie-Bruxelles regroupés au sein de TV5 Europe, devenue depuis TV5Monde. Si TV5 diffuse aussi des contenus canadiens, c’est parce qu’au Canada, toutes les entreprises détenant une licence du CRTC doivent contribuer à la création et à la diffusion de contenus audiovisuels canadiens.

La programmation produite au Canada représente environ 15 % de la chaîne et permet d’apporter un regard canadien sur le monde. Nombre de ces productions de langue française ont aussi pu élargir leur diffusion à l’international, grâce aux réseaux de TV5Monde présents dans plus de 200 pays. Loin d’être un détournement de mission, c’est bien au coeur de celle-ci que s’inscrit notre programmation canadienne, qui s’intègre parfaitement et complémente les émissions européennes.

Quant à la publicité, elle fait partie du modèle d’affaires de toutes les chaînes de télévision, car elle contribue au financement des émissions que vous regardez. Le contenu a un prix et la publicité permet à TV5 Québec Canada, qui est une organisation à but non lucratif, de poursuivre sa mission. Nous ne sommes pas une « machine à sous », nous maintenons d’ailleurs une présence publicitaire plus discrète que les autres diffuseurs du marché, soit environ 6 minutes par heure en moyenne, loin des 12 minutes permises par le CRTC. Plusieurs émissions que nous diffusons ne sont jamais interrompues, comme les journaux télévisés, Envoyé spécial ou Des racines et des ailes. La publicité permet aussi aux entreprises québécoises et canadiennes de faire connaître leurs produits et services et contribue à l’économie locale. Nous croyons que nous avons maintenu un juste équilibre qui permet à nos auditoires de profiter d’une programmation de grande qualité, aux entreprises de rejoindre cet auditoire recherché, tout en préservant le plaisir d’écoute et en contribuant à atteindre l’équilibre budgétaire nécessaire au respect de nos obligations envers nos partenaires, envers le public canadien et envers les créateurs de contenus canadiens qui dépendent de nos investissements.

Nous espérons que ces éléments contribueront à votre réflexion et souhaitons profiter de l’occasion pour vous remercier de votre écoute fidèle et attentive.