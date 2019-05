Le sport comme outil de construction nationale

Le sport est un phénomène éminemment politique. Par la création de mythes et l’utilisation de symboles de toute sorte (au premier chef l’hymne national), le sport constitue un formidable instrument de construction identitaire et nationale en stimulant le sentiment d’appartenance chez les citoyens d’un État. Le rôle du sport amateur et des Jeux olympiques à partir de la fin du XIXe siècle est, à cet égard, connu et documenté.

Au Canada, le hockey a longtemps été cet instrument. Rappelons qu’en marge de sa politique de construction nationale fondée sur la politique des langues officielles, la politique du multiculturalisme et de la Charte canadienne des droits et libertés, Pierre Elliott Trudeau a utilisé le hockey afin de stimuler le nationalisme canadien et l’unité nationale. À partir de recherches menées sur le sujet, on apprend que, dans les années 1960 et 1970 et dans un contexte où les Canadiens affichent un piètre dossier face aux hockeyeurs soviétiques, où le hockey connaît une hausse de popularité en raison de la télédiffusion des matchs et où il y a montée du nationalisme québécois, Trudeau joue un rôle important dans la création de Hockey Canada et de la tenue de la Série du siècle afin de fédérer les Canadiens.

La société canadienne a évolué et avec elle le phénomène du sport aussi. Sans trop se tromper, on peut émettre l’hypothèse que le hockey ne représente pas ou plus le centre de l’intérêt sportif d’une majorité de Canadiens, et spécialement des nouvelles générations et des nouveaux arrivants. Ceux-ci vont, par exemple, préférer le soccer ou le basketball. À cet égard, l’engouement autour des Raptors de Toronto, leurs récents succès en séries éliminatoires et des performances du joueur Kawhi Leonard attirent l’attention.

En effet, les Raptors de Toronto constituent la seule équipe de la National Basketball Association (NBA) au Canada et possèdent en quelque sorte le « monopole professionnel » de ce sport au Canada, et ce, au même titre que les Blue Jays au baseball. Depuis quelques années déjà, les Raptors viennent jouer un match présaison à Montréal (comme les Blue Jays, qui en jouent deux par année). En raison du monopole qu’ils possèdent, des matchs joués à Montréal, des succès de l’équipe, des campagnes marketing et d’autres facteurs encore, les Raptors se sont imposés dans le coeur des partisans de basketball québécois et canadiens. Le slogan de l’équipe « We the North » traduit d’ailleurs bien cet état de fait.

Ce sentiment d’appartenance développé par les jeunes générations et autres amateurs de sport autour des équipes sportives de Toronto pourrait contribuer, de manière consciente ou non, à poursuivre la construction nationale amorcée sous Pierre Elliott Trudeau et ainsi à assurer l’unité canadienne. Force est de constater qu’on semble assister à un changement de paradigme en matière de sport et d’identité au Canada. Le phénomène mériterait sans doute d’être étudié plus en profondeur, mais malheureusement, mis à part chez quelques chercheurs, le sujet est très peu étudié et discuté au Québec.