Les plus pauvres docteur(e)s

Permettez-moi de me présenter : je m’appelle Jenilee-Sarah Napoleon, je viens de terminer ma 3e année de doctorat en psychologie à l’Université McGill. Je m’adresse à la population aujourd’hui concernant les listes d’attente en santé mentale dans le secteur public du Québec, qui semblent être en corrélation négative avec la rémunération des psychologues.

En effet, les psychologues travaillent dans de nombreux domaines, notamment la santé, l’éducation, les services correctionnels, les services sociaux, le commerce et l’industrie, les universités, la pratique privée. Depuis 2006, toute personne qui désire devenir psychologue au Québec doit détenir un doctorat en psychologie. Cette exigence requiert que la personne fasse de 7 à 12 années d’études universitaires afin d’acquérir les connaissances et la formation nécessaires pour aider les personnes qui ont des problèmes psychologiques, émotionnels, des troubles de santé mentale, etc.

Les psychologues comprennent cette obligation, mais la majorité estime que celle-ci n’est pas reflétée au niveau salarial, contrairement aux autres professions qui exigent de leurs membres de détenir un doctorat afin d’obtenir leur permis. Les salaires des psychologues ne reflètent pas les années passées sur les bancs d’école, les stages et les internats (pour les doctorants en psychologie, il s’agit d’un minimum de 700 et de 1600 heures supervisées, respectivement). Et pourtant, l’importance du travail des psychologues se compare facilement à celle de ces autres professionnels qui gagnent souvent le double ou le triple de leur salaire. Les psychologues demeurent le groupe professionnel le moins bien payé lorsque l’on tient compte de la durée de leur formation universitaire.

Dans mon programme à l’Université McGill, nombreux sont les diplômés en psychologie qui laissent la province pour aller pratiquer ailleurs qu’au Québec, même s’ils sont entièrement bilingues. C’est ainsi que le Québec perd de nombreux candidats qui ont le potentiel de désengorger les systèmes de santé et de services sociaux, d’éducation, etc., et d’apporter des contributions importantes dans de nombreux domaines en faisant de l’évaluation, de la thérapie, de la prévention, de l’intervention et de l’accompagnement. En tant que Québécoise, il est malheureux de penser que les provinces voisines sont plus attrayantes et valorisantes à cet égard.

Récemment, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a indiqué qu’elle souhaite éliminer les listes d’attente en santé mentale. C’est une initiative merveilleuse que nous appuyons, et surtout qui tient compte des besoins urgents de la population que nous servons. Cependant, comment cela va-t-il se produire lorsque les psychologues continuent de quitter le secteur public pour le privé afin d’avoir une meilleure reconnaissance de leur apport ? Lorsque l’on prend en considération toutes les préoccupations relatives à l’accès aux services psychologiques, pourquoi ne pas ouvrir le dialogue avec les psychologues afin de leur offrir une rémunération qui reflète leur niveau d’éducation et d’expertise ?

Déjà en mai 2011, le problème était soulevé. Un article publié dans La Presse indiquait qu’« en raison de leurs maigres salaires et des contraintes de plus en plus lourdes liées à leur profession [les psychologues] sont de plus en plus nombreux à quitter le réseau public pour le privé ». La situation a-t-elle changé ? Malheureusement, non !

Nous vivons dans une société où nous devons être reconnus pour le travail que l’on effectue, et le salaire que l’on gagne doit le refléter ! Même notre premier ministre, François Legault, a reconnu aujourd’hui que « dans notre société, il y a différentes fonctions, il y a différentes responsabilités, il y a différents salaires ». Il a ajouté qu’« il y a des postes comparables qui existent dans les États autour du Québec. On ne peut pas s’isoler de la réalité des marchés ».