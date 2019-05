À qui appartient le nationalisme québécois?

Québécoise d’adoption, j’ai immigré au Québec il y a bientôt près de 40 ans avec mes parents. Je suis une enfant de la loi 101 qui a grandi portée par la fierté d’être québécoise. Aujourd’hui, je travaille et vis en français, langue que j’ai également la chance de partager avec mes enfants. Au fil des années, je me suis laissée imbiber par les valeurs du Québec, ses ambitions, sa langue et sa culture. Je me considère avant tout comme Québécoise. J’ai choisi et j’aime profondément notre nation. Je me suis beaucoup impliquée dans mon milieu, celui qui m’a, à son tour, permis de progresser comme personne, mère de famille et citoyenne active.

Avec sa langue française, le Québec est une nation forte ayant une identité unique. Une communauté artistique forte, une culture entrepreneuriale en croissance et une volonté maintes fois réitérée de développer de nouvelles façons de créer, notamment en énergie renouvelable, sont des traits assurément distinctifs qui donnent à notre nation son identité unique.

Pas de doute, je suis nationaliste. Et je suis aussi fédéraliste.

Le nationalisme québécois m’appartient et il appartient à tous les Québécois. C’est un nationalisme qui dépasse les frontières des partis politiques. C’est affirmer que l’avenir du Québec est intimement lié à sa capacité de prendre sa place au Canada et dans le monde. Que le Québec est un exemple de protection de la langue et d’intégration des immigrants. Que le Québec peut transmettre sa fierté nationale aux générations futures et au reste du monde.

En ce sens, le rôle des députés fédéraux est de permettre que notre voix soit entendue au sein du Parlement canadien. Avec eux, nous devons garder un regard résolument tourné vers l’avenir et conjuguer nos forces avec celles des autres provinces pour développer notre économie et notre présence sur la scène internationale.

Nous aurons également besoin de cette collaboration pour faire front commun afin de surmonter les défis incontournables auxquels nous devons faire face, tels que les changements climatiques et la nécessaire réconciliation avec les peuples autochtones. Nous devons travailler ensemble pour assurer un avenir durable à ceux et celles qui nous succéderont. Concentrons-nous sur nos éléments et objectifs communs pour créer un discours rassembleur, respectueux de l’unicité du Québec et pour bâtir une nation influente.

Le discours nationaliste n’est pas exclusif à un groupe parlementaire ni l’affaire d’un groupe restreint de personnes. Les identités qui nous composent ne s’excluent pas, elles s’additionnent. Nous pouvons être fiers et souhaiter un Québec robuste tout en croyant à la force d’un modèle fédéral. Je crois qu’il est de notre devoir, comme Québécois, de se concentrer d’abord et avant tout sur les aspects qui nous unissent et qui nous permettent de nous épanouir dans le modèle que les Québécois ont choisi.

Projetons-nous dans un nationalisme d’avenir et inclusif, qui rassemble les générations passées et les générations futures, les Québécois d’ici et ceux qui arrivent, afin de continuer notre parcours comme nation, sans compromis sur notre identité.