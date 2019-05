Desjardins, toujours en mouvement dans les énergies fossiles

D’autres institutions financières et d’autres groupes ont déjà cessé d’investir dans les projets et activités des compagnies gazières et pétrolières. Le Mouvement Desjardins, lui, par la voix de son président et chef de la direction, persiste et signe : « Dans le pétrole nous restons. » Pas dit comme ça, mais tout comme.

Nous avons toujours besoin d’essence, de gaz naturel, de plastique et d’une foule d’autres produits dérivés des hydrocarbures et de la pétrochimie. C’est sans compter notre satisfaction du bon rendement des placements faits chez Desjardins, quand c’est le cas. Tout cela sert bien l’argumentaire de M. Cormier que nous transmettent les administrateurs et employés des 35 caisses comme la nôtre, dont les membres ont très majoritairement voté en 2018 pour que Desjardins se retire de ce secteur.

La planète Terre souffre et s’essouffle. Les constats sont alarmants. Au chapitre de la biodiversité, les espèces animales et végétales disparaissent à un rythme fou, nous dit le récent rapport de l’ONU sur le sujet. Au chapitre de l’environnement global, les rapports successifs du GIEC n’ont cessé de nous envoyer des avertissements quant à ce qui nous guette si nous continuons dans les voies « carbone » empruntées jusqu’ici.

Est-il vraiment besoin de revenir sur ces faits criants d’actualité que sont les écarts climatiques extrêmes avec tout ce que cela peut avoir comme signature catastrophique. Or, quand vient le temps de désigner le grand responsable de cet enfer sur Terre qui se dessine à court horizon temporel, qui montre-t-on du doigt ? L’homme, lui-même, et, pour beaucoup, ce avec quoi il carbure à fond la caisse : les hydrocarbures.

Les pieds dans le bitume

J’aime Desjardins pour sa présence parmi nous et pour ce qu’il est comme mouvement coopératif en matière d’entraide aux échelles spatiales, entrepreneuriales et humanitaires. Mais, comme bien d’autres, je n’aime pas du tout que Desjardins s’entête à demeurer les deux pieds ancrés dans le bitume.

On nous apprend des fonds SociéTerre équilibrés Environnement et Technologies qu’ils peuvent servir au financement de projets prétendument environnementaux ou technologiques propres de compagnies pétrolières, gazières et pipelinières. Des compagnies archi-milliardaires habiles à siphonner les fonds publics et privés pour poursuivre à bonne cadence leurs opérations demeurant malsaines à bien des enseignes partout dans le monde.

Aussi serait-il bon que tous les petits, moyens et grands investisseurs rencontrent leur conseiller financier pour faire en sorte que notre argent n’aille pas dans les puits sans fond desdites compagnies, mais plutôt dans la réalisation de projets en ligne avec ce que nous souhaitons vraiment comme modèle de développement mieux capable d’assurer un avenir meilleur à laisser à ceux et celles qui nous suivent. Il nous appartient de mettre la pédale plus douce, au volant comme dans toutes nos entreprises citoyennes individuelles et collectives. Nos enfants et petits-enfants, et ceux des autres, ne méritent pas que nous les obligions à devenir des extraterrestres par la force de notre incurie environnementale et de notre cupidité morbide.

Si la haute direction de Desjardins ne nous semble pas encore comprendre l’urgence d’agir, il nous revient donc de le faire. Il existe des fonds sans hydrocarbures, plus verts que ceux mentionnés plus avant. Au besoin, on peut s’informer auprès de groupes environnementaux connus pour savoir ce qu’il en est. Chez Desjardins, il y a aussi de ces fonds d’investissement que le mouvement aurait intérêt à mieux faire connaître auprès de ses membres comme auprès de toute la population. Des fonds dont le rendement est à l’avenant de ce que nous voulons soutenir comme développement.

Il se peut que, ce faisant, on meure moins riche, financièrement parlant ; ça reste à voir. Mais, comme disait mon père qui, avec ma mère de même sentiment, s’émerveillait des couchers de soleil et autres beautés naturelles de la planète bleue :

« Il n’y a jamais de camion de la Brinks pour suivre un corbillard jusqu’au cimetière. »