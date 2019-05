Dernière manifestation des jeunes sur l’environnement

Depuis près de trois mois, nous, les jeunes du secondaire à travers le Québec, sommes en grève chaque vendredi après-midi. Depuis près de trois mois, nous affrontons la pluie, la neige, le soleil et, bien sûr, le smog, la poussière, les klaxons et le trafic pour manifester et pour réclamer la justice climatique. Depuis trois mois, nous rattrapons sur notre temps libre les notions scolaires que nous perdons le vendredi. Depuis trois mois, nous remplissons publiquement notre engagement à « être le changement que nous voulons voir dans le monde. »

Aux manifestations de Pour le futur Montréal, nous ramassons des déchets, nous favorisons l’adoption d’une alimentation végétarienne, nous minimisons notre empreinte écologique en limitant notre consommation d’électricité et en utilisant les moyens de transport les plus écologiques possible. Et surtout, nous présentons des revendications concrètes aux décideurs. « Quelles revendications ? » demanderez-vous. Vous n’avez qu’à écouter nos discours hebdomadaires. Auprès du gouvernement du Québec, nous avons réclamé un plan de transition écoénergétique permettant de rester dans les 1,5 degré de réchauffement climatique cautionnés par le GIEC. À l’Assemblée générale du Groupe Desjardins, nous étions présents pour dénoncer les investissements dans l’énergie sale. Avec La planète s’invite à l’Université, nous avons réclamé une transparence dans les investissements des établissements d’enseignement supérieur pour en dévoiler l’impact sur l’environnement. Et encore.

Vous nous avez entendus, le 15 mars, quand nous étions 150 000 dans les rues de Montréal et que Sarah Montpetit, l’instigatrice du mouvement, a fait vibrer la foule avec ses propos. Manon Massé et Thomas Mulcair ont marché avec nous, et notre contingent a été fièrement représenté le 27 avril, Jour de la Terre, lorsque nos porte-parole ont de nouveau fait part de nos exigences. Vous nous avez entendus et vous êtes du même avis. Vous aussi avez pris la rue, le 15 mars et le 27 avril. Vous savez comme nous que la crise climatique, c’est maintenant, ce qui fait de maintenant le moment obligatoire pour forcer nos gouvernements à agir.

Ce sont nos dirigeants, plutôt que notre peuple, qui font encore les sourds quant à ce soulèvement populaire. Le gouvernement fédéral dépense 3,3 milliards de vos — de nos — impôts chaque année sur des subventions soutenant les industries d’exploitation d’énergies fossiles, et le gouvernement provincial en dépense 300 millions. C’est inacceptable, et vous le savez. On ne peut plus tolérer le statu quo, et vous le savez.

C’est pourquoi nous nous révoltons avec ténacité chaque semaine. Vendredi 17 mai, je vous demande de nous entendre encore une fois, d’être en accord encore une fois, et de vous joindre à nous en vue de notre dernière manifestation de l’année scolaire. Ce sera la dernière fois de l’année que nous sacrifierons nos heures de cours pour défendre notre avenir, parce qu’en 2050, lorsqu’il pourrait y avoir jusqu’à 300 millions de réfugiés climatiques, et que les fameux 12 ans pour agir du GIEC seront depuis longtemps écoulés, nous n’aurons toujours pas l’âge des politiciens et des p.-d.g. qui vendent aujourd’hui notre avenir.

Donc le 17 mai, à 13 h, il nous incombe d’organiser la meilleure manifestation à date. Joignez-vous à nous dans les rues de Montréal, de Sherbrooke, de Québec et de Gaspé, et de plus de villes encore. On vous y attend, nous, vos enfants, vos voisins, vos camarades de classe, ceux que vous félicitez quand vous nous entendez hurler, puisqu’articulé ensemble, avec votre soutien, notre message sera plus clair que jamais.