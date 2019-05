Les milieux humides et le dogme de la croissance

Nous venons d’apprendre que le ministère de l’Environnement du Québec a autorisé la destruction de 444 hectares de milieux humides en 2018, et quatre fois plus en 2017. Cela ne tient pas compte de ceux qui ont pu être détruits ou drainés sans que le ministère fasse quoi que ce soit ou en soit seulement informé. De 2005 à 2012, j’ai travaillé à titre d’aménagiste régional au sein d’une municipalité régionale de comté (MRC). On évoquait déjà à l’époque la nécessité de protéger les milieux humides alors que le ministère de l’Environnement, comme aujourd’hui, délivrait de nombreux permis pour détruire ces milieux (non sans causer de nombreuses frustrations et désillusions aux fonctionnaires dont le mandat était de protéger l’environnement). Le ministère n’est pas le seul fautif, certaines municipalités ont aussi contribué au problème en délivrant des permis en zone inondable. Devant l’ampleur et la récurrence des inondations, la population prend conscience d’un problème qui existe depuis déjà très longtemps et qui n’a, à ce jour, jamais été vraiment jugulé.

Pour lutter contre la destruction des milieux humides, il faudra d’abord s’attaquer aux causes de notre inaction collective. En premier lieu, notre persistance à croire que rien ne doit freiner la croissance économique. C’est un adage bien connu sur la scène politique : la protection de l’environnement, bien sûr, mais pas si cela gêne la croissance ! Or, il n’y a pas de protection de l’environnement si le compromis est d’accepter sa destruction. Quelle que soit la compensation qui peut être versée.

Le travail des fonctionnaires du ministère consiste malheureusement trop souvent à encadrer la destruction de l’environnement qu’on justifie à l’aide de rapports « environnementaux » produits par des firmes spécialisées mandatées par leurs clients qui, par le fait même, n’ont pas l’indépendance nécessaire pour poser un regard objectif sur la queston.

Déconstruire un mythe

Pour protéger les milieux naturels et offrir des milieux de vie plus sains à la population, il faudrait aussi déconstruire un mythe tenace hérité de cette pensée de la croissance à tout prix : l’obligation apparente pour les municipalités d’augmenter leurs recettes fiscales. Le discours dominant, entendu de nombreuses fois de la bouche de maires et de mairesses de municipalités de toutes tailles, est le suivant : pour faire face aux nouveaux défis d’aujourd’hui, il faut augmenter les recettes fiscales des municipalités, ce qui ne peut raisonnablement se faire que par l’augmentation de la richesse foncière et donc, de l’agrandissement du parc immobilier. Il n’y a rien de plus faux. Comme si l’augmentation du parc immobilier n’entraînait pas de nouvelles dépenses en infrastructures ou en services. Comme si les grandes villes s’en sortaient mieux sur le plan financier que leurs homologues de taille plus modeste. L’inverse, une croissance qui mine les finances publiques, est d’ailleurs tout à fait possible. C’est ce qui peut se passer dans les municipalités qui ne planifient pas leur développement et laissent la liberté aux « promoteurs privés » d’utiliser le territoire comme bon leur semble sans analyser les impacts de leurs actions.

Nous devons repenser nos outils légaux pour protéger l’environnement et déconstruire cette idée que la croissance sans limites est possible sans occasionner de lourdes pertes à l’environnement. Au contraire, cette croissance entraîne de nombreuses conséquences dramatiques, dont les inondations sont un exemple éloquent. Il est grand temps de donner de meilleurs moyens à l’État pour protéger l’environnement en adoptant des lois beaucoup plus sévères qui feraient de la destruction des milieux humides une grande exception plutôt que la règle. Notre régime d’aménagement du territoire est lui aussi extrêmement perfectible. Il faudra moderniser la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui a maintenant 40 ans et dont un avant-projet de loi a été déposé en 2011 sans suite à ce jour, ce qui témoigne malheureusement du faible intérêt politique à faire ces réformes.