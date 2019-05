Le NPD et sa difficile équation à résoudre

Nous sommes bien loin des succès électoraux du Nouveau Parti démocratique de 2011. La plupart de ses figures de proue sont parties ou ont été battues, le Parti libéral s’est déplacé à gauche sur l’échiquier politique et le Québec a perdu son appétit pour la vague orange. Ce n’est pas la première fois que le NPD vit des moments difficiles sur la scène fédérale, mais connaître de tels insuccès est particulièrement douloureux après être passé si près du pouvoir. Il y a une place pour un parti à la gauche des libéraux au Canada, la question est de trouver quel statut lui sied le mieux.

Le Nouveau Parti démocratique n’a pas son pareil en politique canadienne. Il est un tiers parti depuis sa création, mais c’est aussi un parti de gouvernement dans plusieurs provinces canadiennes. C’était d’abord un parti agraire, mais ses bases électorales sont aujourd’hui surtout en ville. Il a aujourd’hui une forte députation au Québec, mais son avenir est ailleurs. C’est là toute la difficulté : comment additionner les forces de gauche du Canada sans perdre leurs appuis actuels ? Trois stratégies s’offrent au parti.

La première consiste à revenir à son rôle de « conscience du Parlement ». Cela signifie d’être un parti « travailliste », sans compromis. Sous différents leaderships, le NPD fédéral a ainsi réussi à faire adopter de très nombreuses politiques sociales sans être au gouvernement. On pense évidemment à l’assurance maladie, mais aussi à d’autres politiques liées aux bien-être des travailleurs. Le parti pourrait accomplir ce type de travail de nouveau, surtout si une nouvelle série de gouvernements minoritaires nous attend. C’est un rôle tout à fait noble évidemment. Il reste que cela rend le recrutement et la rétention de candidatures de prestige difficiles en plus d’éloigner le parti d’un Québec nationaliste qui voit d’un mauvais oeil les nouveaux programmes pancanadiens.

La deuxième stratégie est plus agressive et plus risquée. Le NPD peut espérer profiter des déboires du Parti libéral et ainsi lui refaire le coup de 2011. La documentation en science politique nous apprend qu’il n’y a de la place que pour deux partis de gouvernement en scrutin pluralitaire à un tour. Les effets combinés du vote tactique et du décompte des voix dans chaque circonscription nourrissent le bipartisme. On a cru jusqu’à la fin de l’été 2015 que le NPD avait réussi à remplacer le Parti libéral. Le Parti libéral est revenu en force, mais il n’a plus les appuis ni les loyautés d’autrefois. Il faudra que le NPD convainque l’électorat qu’il peut remplacer son concurrent une fois pour toutes. Mais cela veut dire risquer de plaire à plus de gens partout, mais à suffisamment de gens nulle part. Et surtout cela signifie abandonner son flanc gauche. Retomber à une quinzaine de sièges n’est pas un scénario impossible dans ces circonstances.

Le troisième scénario est rarement discuté, mais mérite tout de même qu’on s’y attarde. Une coalition des forces de la gauche dure est envisageable. Et si le NPD devenait une sorte de Québec solidaire fédéral ? Les deux partis partagent de nombreux militants au Québec et ne sont pas si loin l’un de l’autre sur de nombreux enjeux. Ce nouveau véhicule abandonnerait son credo social-démocrate pour s’inscrire dans un populisme de gauche, dans tout le Canada. Il deviendrait aussi un parti urbain. Cela ne se ferait pas sans heurts, mais pourrait, potentiellement, garantir au NPD une quarantaine de sièges à la Chambre des communes.

Il reste bien peu de temps au Nouveau Parti démocratique avant le prochain rendez-vous électoral. La montée du Parti vert dans les sondages et la renaissance du Bloc québécois compliquent les choses, notamment au Québec et en Colombie-Britannique. Le NPD a surtout un problème d’image de marque. Il doit agir vite pour ne pas revivre sa traversée du désert des années 1990.