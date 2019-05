Une solution à la recherche d’un problème

Un sondage Léger commandé par la Coalition avenir Québec (du 22 au 26 mars dernier) pose la question suivante : « Êtes-vous en accord ou en désaccord avec la phrase suivante : “La discussion sur les signes religieux et les aménagements raisonnables a suffisamment duré ? Il est temps de régler la question.” » Je me retrouve dans le camp des « oui », c’est-à-dire avec les 90 % de Québécois qui sont en accord avec cette affirmation. Comme beaucoup d’autres Québécois, je suis frustré par le climat toxique auquel ce débat contribue.

Être frustré ne conduit pas toujours à prendre les meilleures décisions. Or, une autre question du sondage CAQ-Léger utilise un long préambule qui rejoint ces frustrations : « Toujours dans l’éventualité où le gouvernement fait adopter une loi pour interdire les signes religieux, la loi pourrait être contestée devant les tribunaux et le litige pourrait traîner pendant de nombreuses années. » Après cette observation, on demande au répondant s’il est favorable à l’utilisation de la dispositoin de dérogation pour faire obstacle aux contestations (la question ne fait aucunement mention de la suspension des droits de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne). Je ne peux pas me joindre aux quelque 60 % de Québécois qui répondent par l’affirmative. Avant de prendre une décision, il serait souhaitable pour l’ensemble de la population de savoir si les mesures proposées dans la loi 21 font entrave à nos droits.

Ce que sous-entendent ces deux questions précédemment citées est que ladite menace des signes religieux sera résolue avec les interdictions proposées dans la loi 21 et qu’on mettra enfin un terme à ce problème. Idéalement, pour déterminer s’il s’agit bien d’une solution, une analyse approfondie du « problème » aurait dû être fournie. Par exemple, dans le cas des enseignants portant des signes religieux, il est important de préciser ce qui nous dérange et comment la loi 21 va le résoudre.

Les défenseurs du projet de loi 21 espèrent que les interdictions sur les signes religieux, comme proposés, fonctionnent relativement bien dans d’autres États. À cet égard, on fait le plus souvent référence au modèle français. Dans une certaine mesure, le projet de loi 21 est influencé par les théories de la laïcité telles qu’elles sont articulées en France, qui sont largement vues comme une valeur essentielle dans ce pays. Une enquête d’opinion, réalisée en France en janvier 2019 par Viavoice pour l’Observatoire de la laïcité, révèle que trois quarts des répondants se disent attachés à la laïcité.

Dans l’étude intitulée « État des lieux de la laïcité en France », les résultats révèlent qu’il y a un écart important entre la laïcité telle qu’elle existe dans le droit et la laïcité telle qu’elle est appliquée au quotidien. Les résultats démontrent que 44 % des répondants considèrent que la laïcité est un principe qui rassemble « en théorie » (19 % seulement pensent au contraire qu’il s’agit d’un principe qui divise), mais « en pratique », seuls 18 % des répondants jugent que la laïcité rassemble au quotidien (et 37 % qu’elle divise). Malgré les discours autour de l’apport de la laïcité de l’État à la cohésion nationale, le sondage montre que 57 % des répondants se disent préoccupés par « la montée des intolérances entre les différentes communautés religieuses » et « les crispations engendrées par le port de signes visibles de certaines religions ».

Alors que les audiences de la commission parlementaire sur le projet de loi 21 sont en cours, il convient de réfléchir davantage à la manière dont la loi fonctionnera dans la pratique plutôt qu’en théorie. Ceux qui défendent la loi 21 semblent persuadés qu’elle va résoudre un « problème » et par la suite mettre fin à nos frustrations. En théorie, le projet de loi 21 peut offrir une illusion d’une solution, mais dans son exécution, cette loi risque plutôt d’accentuer les divisions et donc d’augmenter nos frustrations au lieu de les apaiser.