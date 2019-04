Pourquoi mettre un prix sur la pollution?

Depuis plusieurs mois au Québec, les débats entourant la protection de l’environnement et la taxation du carbone se font de plus en plus bruyants. De nombreux groupes se polarisent et viennent brouiller l’opinion des citoyens qui peinent à se retrouver dans cette foulée de désinformation. Que ce soit pour les discussions sur la laïcité ou l’environnement, les discours émotifs prennent vite le dessus et nous empêchent de nous concentrer sur l’essence même du problème. Avec l’élection du gouvernement conservateur en Alberta qui s’oppose ardemment à la taxe fédérale sur le carbone, tout porte à croire que les débats ne font que commencer.

Coercition ou incitation ?

Lorsqu’il est question de protection de l’environnement, certains groupes plus radicaux proposent des solutions de nature coercitive qui visent à complètement interdire, par exemple, l’exploitation du pétrole ou encore à empêcher l’achat de véhicules à essence. Bien que la motivation derrière ces idées puisse être noble, ces politiques présentent des coûts énormes et sont loin d’être les plus efficaces. Alors, comment devrions-nous procéder ?

Tout d’abord, il est important de se rappeler une notion fondamentale : la quantité optimale de pollution émise n’est pas de zéro. Si c’était le cas, nous devrions anéantir dès maintenant l’humanité entière. Autrement dit, il existe un niveau de pollution acceptable que nous pouvons émettre qui ne compromet pas notre développement économique ni celui des pays plus pauvres et qui assure une protection de l’environnement bien meilleure qu’en ce moment. C’est là que l’idée d’inciter les entreprises et les individus à diminuer leurs émissions de carbone via une taxe ou un mécanisme de Bourse du carbone devient intéressante.

Prenons un exemple concret. Supposons que du jour au lendemain, le gouvernement décide d’imposer une taxe sur la viande rouge, ce qui rend sa consommation plus coûteuse pour vous. Dans cette situation, vous diminuerez vos achats de viande rouge et vous vous tournerez possiblement vers des biens substituts comme le porc ou le poulet. La logique est la même pour le prix sur le carbone.

En rendant les activités polluantes plus coûteuses, les entreprises et individus diminueront forcément leurs émissions de carbone et tenteront de trouver des moyens plus verts de produire ou de consommer.

Le beurre et l’argent du beurre

Il m’apparaît toujours farfelu d’entendre certains politiciens et individus critiquer ces systèmes en indiquant que, par exemple, les prix de l’essence risquent d’augmenter. C’est exactement le principe d’un prix sur le carbone. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir protéger l’environnement et diminuer la pollution tout en n’acceptant pas les coûts qui en découlent. Évidemment, nous devrons changer nos habitudes de consommation et possiblement payer davantage pour certains biens, mais l’objectif derrière ces politiques ne doit pas être oublié.

Que ce soit par une taxe ou un mécanisme de marché comme la Bourse du carbone au Québec, ces politiques sont les moins coûteuses afin de réduire la pollution.

Maintenant, nous pouvons être pour ou contre ces solutions économiques, mais soyons cohérents et posés. Être dogmatique et proposer des politiques publiques selon une idéologie préétablie n’a rien de bon. Nous devrions prendre le temps d’évaluer la situation et de bien comprendre les implications des solutions proposées. La protection de l’environnement est primordiale et la santé économique de notre pays l’est tout autant.