IPS et rémunération des médecins: les faits

Jeudi dernier, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), un organisme prônant des politiques généralement très à gauche et adepte d’un discours s’attaquant à la profession médicale, a rendu public un feuillet de quelques pages au sujet des infirmières praticiennes spécialisées (IPS). Pourtant, au cours de la campagne de relations publiques qui a accompagné la diffusion du feuillet, l’IRIS n’a parlé pratiquement que des… médecins ! Le tout parsemé d’inexactitudes, d’incompréhension à l’égard des ententes existantes régissant la rémunération des médecins, ainsi que de la réalité associée au fonctionnement des cliniques médicales et de l’offre de soins qui en découle. Par souci de transparence et de vérité, il nous apparaît donc essentiel de corriger certains « faits alternatifs » circulant dans l’espace public et d’expliquer quelles sont les sommes réellement versées aux médecins partenaires des IPS, et à quoi ces sommes servent.

D’abord, précisons qu’aucun médecin de famille au Québec ne reçoit une rémunération de 30 000 $ ou 60 000 $ pour travailler avec une IPS, comme certains tentent malheureusement de le laisser croire. La seule rémunération à laquelle les médecins ont accès pour la collaboration interprofessionnelle avec les IPS est liée à une enveloppe annuelle unique de 30 000 $ pour un groupe de médecins (entre 6 et 30 médecins potentiellement regroupés dans un GMF) pour des discussions de cas (patients). On parle donc d’une rémunération probable, sur une base annuelle, de quelques centaines ou de quelques milliers de dollars pour un médecin, maximum ! L’IPS est rémunérée quand elle échange avec le médecin au sujet de dossiers de patients et il en est de même, à titre d’exemple, pour un psychiatre quand il discute de dossiers de patients avec le médecin de famille traitant. Alors selon quelle logique le seul qui ne devrait pas être rémunéré dans de telles circonstances serait-il le médecin de famille ?

Compensation

Ensuite, une autre enveloppe unique de 30 000 $ par IPS est effectivement dévolue à un groupe de médecins de famille (GMF) pour payer les coûts logistiques associés à la présence de l’IPS dans la clinique. Cette enveloppe sert notamment à couvrir les coûts suivants : location de bureau, rémunération du personnel de soutien, dont une secrétaire, ainsi que des équipements médicaux et de télécommunications. On parle donc d’une compensation financière pour couvrir des frais que les médecins doivent assumer, et non d’une quelconque rémunération. D’ailleurs, lorsque les IPS travaillent en établissement ou en CLSC, le gouvernement doit assumer lui-même ces coûts (loyer, secrétaire, équipement médical et informatique), il n’y a donc aucune dépense supplémentaire pour l’État à ce niveau !

Enfin, nous sommes obligés d’en arriver à la conclusion que l’IRIS tombe dans la propagande en mélangeant rémunération médicale et remboursement de dépenses, en extrapolant sur de la rémunération encore virtuelle et surtout, en additionnant des montants hypothétiques sur une dizaine d’années pour en arriver à des conclusions sensationnalistes avec de gros chiffres ! C’est là que la supposée « étude » prend davantage la forme d’un document de propagande à nos yeux.

En terminant, la FMOQ tient à réitérer l’importance de la collaboration interprofessionnelle, notamment entre médecins et infirmières. Nous croyons en ce partenariat essentiel pour nos patients. Nous trouvons cependant malheureux que des lobbys, extérieurs au milieu de la santé et méconnaissants du fonctionnement réel des milieux de soins, tentent de saborder et de minimiser cette collaboration.