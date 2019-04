L’ampleur de la mission de nos enseignants

Depuis plusieurs années déjà, les médias rapportent les défis de toutes sortes que doivent affronter les enseignantes et les enseignants de nos écoles primaires et secondaires. Une situation troublante, de par le seul fait qu’elle semble avoir des impacts non négligeables sur notre capacité à retenir dans la profession les enseignants débutants et à offrir des conditions d’exercice optimales aux plus expérimentés.

À première vue, le manque de ressources spécialisées pour faciliter l’intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans les classes dites « ordinaires » semble à lui seul avoir intensifié et complexifié le travail des enseignants. Mais à bien considérer les choses, c’est un ensemble de circonstances et de transformations qui peut être mis en cause.

En effet, depuis l’an 2000 seulement, les enseignants ont eu à s’approprier un nouveau programme de formation, de nouvelles disciplines, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes d’évaluation. Les régimes pédagogiques aussi ont changé, tout comme les politiques éducatives ont évolué, reflétant ainsi certaines caractéristiques d’un contexte social, politique et économique en transformation.

La tâche des enseignants s’est également complexifiée dans la mesure où les attentes sociétales en matière d’enseignement et d’éducation des enfants vont en croissant.

En effet, il ne se passe pas un semestre sans que des groupes d’intérêts demandent que soient inclus de nouveaux cours dans le programme scolaire québécois. Le dernier en date : les psychiatres qui militent pour que des cours d’éducation à la santé mentale soient ajoutés au programme de formation.

Bien que le sujet soit hautement préoccupant, il vient malgré tout s’ajouter à une liste déjà bien longue de sujets tout aussi pertinents qui sont ou pourraient être inclus dans le cursus scolaire : cours d’éducation à la sexualité, à l’utilisation éthique des technologies, à l’écocitoyenneté, à l’entrepreneuriat, à l’engagement citoyen, cours de cuisine, cours de finances personnelles, etc.

Sans compter le fait que les savoirs et les compétences dont les élèves auront besoin pour contribuer à la vie en société changent constamment, selon l’OCDE.

Ainsi, les questions que posent la mondialisation, l’environnement, le déploiement des nouvelles technologies, les migrations de population, tout autant que l’évolution rapide des métiers et de l’environnement de travail forcent les réflexions quant aux apprentissages qui devront être faits par les élèves d’aujourd’hui pour évoluer dans le monde de demain.

Bien entendu, ces transformations sociales ont des impacts importants sur la profession enseignante. Or, le rôle de l’enseignant dans la réussite éducative des élèves est majeur et prédominant.

Dans ce contexte, il m’apparaît essentiel que nous nous questionnions, collectivement, quant aux efforts que nous sommes prêts à déployer pour soutenir nos enseignantes et nos enseignants dans l’exercice de leur fonction, notamment en raison de l’ampleur de la mission sociale que nous leur confions.

Que ce soit en rehaussant leur salaire, en augmentant les ressources d’aide spécialisée dans les écoles, voire en leur offrant des voies de développement professionnel efficaces et adaptées tant à leurs besoins qu’à ceux de leurs élèves et de leur organisation scolaire, le temps est venu de faire des gestes concrets qui reconnaîtront l’ampleur de la mission que nous confions à nos enseignants.