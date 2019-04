Laïcité et symboles religieux: l’incompréhension

Le débat qui fait rage autour du projet de loi 21 révèle une profonde mésentente entre ses partisans et ses adversaires sur deux points : la nature même de la laïcité et le sens du symbolisme vestimentaire religieux.

Pour ses adversaires, ce projet de loi n’a que peu à faire avec la laïcité, qui n’a nul besoin de la proscription des signes religieux pour exister puisqu’elle repose sur des entités abstraites : l’État, dont on doit s’assurer qu’il n’intervient pas dans les affaires religieuses, et les institutions religieuses (Églises), qui doivent faire de même pour les affaires publiques. En ce sens, que des individus travaillant dans la fonction publique arborent des signes religieux n’enfreint pas la laïcité de l’État.

Si la commission Bouchard-Taylor avait abouti à sa fameuse proposition sur les personnes détenant un pouvoir de coercition, c’était tant pour apaiser les tensions sociales que pour assurer une apparence d’impartialité, donc pour une question de ressenti des citoyens, et non parce que la laïcité était bafouée par les symboles religieux. D’ailleurs, la laïcité à laquelle nous convie la CAQ est bancale, même avec le retrait du crucifix de l’Assemblée nationale : des écoles privées religieuses continuent d’être subventionnées, les Églises continuent à bénéficier de privilèges fiscaux, etc.

En fait, ce projet de loi ne vise pas à promouvoir la laïcité, mais à apaiser les inquiétudes, réelles mais largement infondées (surtout en ce qui concerne les enseignantes), d’une majorité de Québécois francophones, en réglementant la tenue vestimentaire des employés de l’État pour préserver l’apparence de neutralité religieuse de celui-ci et respecter « les valeurs des Québécois ». Première mésintelligence.

Deuxièmement, ce projet de loi procède d’un préjugé défavorable envers les religions fortement ritualisées, basé sur une formidable méconnaissance de l’importance des rites. L’islam et le sikhisme, par exemple, sont des religions fondées sur le respect de rituels complexes, exigeants et sophistiqués (vêtements, prières, etc.). Par contre, le christianisme est peu ritualisé : les catholiques peuvent être en paix avec leur dieu en assistant à la messe de temps à autre et même en ne communiant pratiquement jamais. Choisir de proscrire les signes religieux est par conséquent discriminatoire à sa face même, puisque les chrétiens, majoritaires au Québec, ne sont plus tenus au symbolisme, vestimentaire ou autre, depuis la Révolution tranquille. C’est sans compter les signes religieux dont les porteurs ne seront pas sanctionnés, comme le crucifix ou le scapulaire porté sous les vêtements, ou encore la croix tatouée.

En fait, la mésentente sur le symbolisme vestimentaire religieux est totale : d’un côté, les défenseurs du droit de porter des symboles religieux associent celui-ci à la liberté de religion et refusent pour la plupart tout compromis, y compris Bouchard-Taylor ; de l’autre, les partisans de la proscription semblent incapables de comprendre la gravité de ce symbolisme pour nombre de croyants des religions ritualisées, et ravalent ces signes religieux au rang de fantaisies de garde-robe ou d’instruments de prosélytisme.

Le projet de loi de M. Jolin-Barrette solidifiera certes la base électorale de la CAQ et rassurera les nationalistes identitaires et les citoyens frileux. Mais il ne réglera en rien la question des symboles religieux, qui se transportera devant les tribunaux, ne fera aucunement progresser la laïcité de l’État, qui est déjà neutre, et il aggravera le clivage entre les tenants de la liberté de religion et les défenseurs des « valeurs québécoises ». Comme aurait dit Mme Roland, « laïcité, que de crimes on commet en ton nom ».