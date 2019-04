Le joyau de la rivière Rouge n’a pas de prix

Il est de notre avis qu’Hydro-Québec a une responsabilité sociale quant à la conservation des dernières rivières vierges du Québec. Ces rivières constituent un patrimoine hydrique d’une valeur inestimable qu’il faut préserver pour tous les services qu’elles nous rendent à l’état naturel : sources d’eau potable ; habitats pour d’innombrables espèces fauniques et floristiques, moteurs d’activités économiques et récréatives diverses, lieux de villégiature et de ressourcement par excellence.

L’information voulant qu’Hydro-Québec souhaite vendre au plus offrant son terrain bordant la rivière Rouge, sur une distance de quelque six kilomètres, nous consterne. Cette vente aurait pour conséquence d’altérer un milieu naturel encore vierge et, plus directement, de priver la région Montréalaise d’un milieu environnemental exceptionnel. Encore plus directement, quelque 130 emplois de deux entreprises de rafting sont directement concernés, car elles risquent d’être privées d’accès aux berges de la rivière Rouge, essentielles au maintien de leurs activités. Mais plus fondamentalement, c’est l’attrait de la rivière Rouge avec son expérience de rafting en milieu naturel qui attire annuellement plus de 20 000 personnes, qui est menacé. Cette rivière est l’une des seules grandes rivières qui soient encore à l’état naturel et relativement accessibles à la population montréalaise.

Le site Québec Aventure Plein Air classe la rivière Rouge en 3e position dans son palmarès des rivières au Québec. Le site Trip Advisor Canada classe les deux entreprises de rafting sur la rivière Rouge en 6e et 8e positions parmi les 19 endroits offrant des activités en plein air de rafting et tubing au Québec.

De telles caractéristiques sont précieuses pour le Québec. En France, des millions de voyageurs visitent les cathédrales. Au Québec, ce sont nos rarissimes chutes et rivières encore dans un cadre naturel qui constituent une attraction de plus en plus recherchée. Ce sont des puissances d’eau particulièrement inspirantes pour ceux et celles qui s’en approchent. Ces chutes et ces rivières sont, à nos yeux, de véritables cathédrales d’eau. Il faut les protéger.

Nous enjoignons conséquemment à Hydro-Québec de réunir les conditions, notamment auprès du gouvernement, qui permettraient la sauvegarde de ce terrain exceptionnel. Hydro-Québec doit protéger les rares sites qui constituent un patrimoine exceptionnel. L’élaboration d’une politique de mise en valeur des nombreux terrains riverains que possède Hydro-Québec s’impose.