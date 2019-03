Nos CPE dans le tordeur de la logique de la concurrence

Lundi, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge affirmait ne pas comprendre l’ampleur de l’espace médiatique accordé au projet des maternelles 4 ans. Or, si le projet choque, ce n’est pas simplement une question de validité du projet, mais bien parce qu’il constitue, plus sournoisement, le coup de trop contre le réseau de services de garde subventionnés. Actuellement, certains observateurs parlent de politique partisane. Par ce projet, le gouvernement caquiste chercherait à laisser sa marque en matière de politique familiale. Mais sous l’illusion de « nouveau », l’abandon de nos CPE, et plus largement l’investissement de l’État dans les services à la population, est bien réel.

Rien ne surprend dans le dernier budget. Au cours des deux dernières décennies, les CPE n’ont cessé d’être laissés à l’écart par les gouvernements. Seule exception : si cette fois l’accent est mis sur les maternelles 4 ans plutôt que, comme les libéraux l’avaient fait, sur les garderies privées, la création de nouvelles places subventionnées en CPE et en milieu familial est une fois de plus revue à la baisse. Dans les deux cas, l’effet reste le même. Pris dans la logique de la concurrence, les CPE, tout comme l’ensemble des milieux de garde, se voient forcés de jouer le jeu de l’austérité pour survivre, quitte à réduire la qualité des services offerts.

L’héritage de l’austérité

Il n’aura fallu que cinq ans après l’annonce d’une politique de garderies subventionnées en 1997 pour que le premier coup de hache soit donné. Réduite à une simple équation comptable, la politique de services de garde subventionnés, victime de son succès, est rapidement jugée trop coûteuse. Rapidement, elle se retrouvera dans la ligne de mire de l’austérité.

La première stratégie a consisté à transformer l’offre de service. Sous l’argument de la « liberté de choix des services », le moratoire sur la distribution de nouveaux permis de garderies privées est levé. L’effet ne tarde pas à se faire sentir. Depuis 2008, le développement des garderies privées explose ; et parallèlement, celui des CPE et des garderies en milieu familial stagne. Alors qu’elles ne représentaient que 1 % des places totales en 2003, les garderies non subventionnées représentent aujourd’hui plus de 22 % des places totales existantes. Par ailleurs, la deuxième stratégie a été de sabrer les budgets de fonctionnement des CPE afin de les ramener à la concurrence du privé. Depuis 2003, les milieux subventionnés ne cessent de faire les frais de l’austérité sous les différents gouvernements qui se sont succédé. Entre 2006 et 2014, ce sont 261 millions de dollars qui ont été retranchés des budgets de fonctionnement du réseau de CPE. Par ailleurs, on vient bonifier massivement les crédits d’impôt accordés aux milieux privés.

Voilà ce que l’actuel ministre de l’Éducation semble ne pas vouloir entendre. Ce n’est pas l’arrivée de nouveaux projets qui agace, mais bien le contexte particulier dans lequel ceux-ci s’inscrivent. Sous les discours de spécialisation des services et de liberté de choix s’opère en réalité une mise en concurrence entre les milieux de garde subventionnés et privés.

N’ayons pas la mémoire courte. Tout comme on l’a connu dans le milieu de la santé, l’application de la logique de la rationalité économique aux différents services à la population finira inévitablement par affecter la qualité de l’ensemble des services de garde existants. À travers ces calculs, l’investissement est soumis au calcul du moindre coût, et l’on joue sur la mise en concurrence des organisations pour y arriver. Les premiers atteints sont nos enfants ; les deuxièmes sont les éducatrices, pour qui le pouvoir de négociation se heurte à la logique du moindre coût. Or les services de garde doivent relever d’un droit de citoyenneté, et être traités comme tel.