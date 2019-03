Non au projet de maternelle 4 ans

Monsieur Legault, votre projet de maternelle 4 ans, 40 000 personnes, parmi lesquelles on retrouve des parents, des intervenants du réseau de la petite enfance et d’autres du monde scolaire, vous signifient qu’ils n’en veulent pas. Vous demandez-vous pourquoi ? Laissez-moi vous faire le portrait de nos enfants de 4 ans : fragilisés par un rythme effréné depuis leur jeune âge, ils nécessitent un soutien approprié dans leur apprentissage affectif et social, indispensable pour aborder le monde scolaire. Le réseau de la petite enfance les accompagne depuis 40 ans dans ce domaine.

Quant à leurs parents, ils demandent compréhension et soutien dans une tâche rendue complexe par notre genre de vie. Le réseau de la petite enfance leur offre un soutien concret tout au long de l’enfance, jusqu’à l’entrée à l’école.

Les enfants de 4 ans ont également besoin d’un programme de stimulations adapté à leur âge. Celui-ci se compose principalement de plusieurs heures de jeu libre quotidien. Tout le réseau de la petite enfance est organisé pour offrir de 2 à 3 heures par jour de jeu libre aux enfants, à l’intérieur et à l’extérieur. S’y organisent actuellement du jeu actif et des périodes dans la nature, éléments reconnus par les chercheurs comme hautement formateurs.

Aucun système scolaire ne peut garantir cette triple expertise — soutien socioaffectif des petits, accueil des parents et jeu libre — bâtie sur 40 ans d’expériences, de réussites tangibles et d’évolution permanente dans le réseau de la petite enfance.

Dans un programme complet, deux périodes de « stimulations préscolaires », de 20 à 30 minutes chacune, complètent efficacement l’accompagnement socioaffectif et le jeu libre. Il s’agit de propositions ludiques de mouvement et de musique, ainsi que des stimulations sensorielles, langagières et cognitives. Les éducatrices seront ravies de bénéficier de votre budget pour se perfectionner dans ce domaine, et répondre encore mieux aux besoins d’observation, de prévention et de stimulation des enfants de 4 ans.

Votre projet ne se trompe pas d’objectif, mais bien de contenu, car un programme « préscolaire » n’est pas une démarche de « socialisation précoce » avec lettres et chiffres, cette dernière étant reconnue comme moins efficace, et même nuisible, pour le développement global des petits de 4 ans. Il y a aussi erreur sur le milieu choisi car, si certaines classes de maternelle 4 ans peuvent offrir un programme de stimulation, aucune école n’est prête à offrir du jeu libre à raison de 3 heures par jour, ni les 6 heures complémentaires de soins de base, accompagnement socioaffectif et soutien aux parents.

Les milieux de la petite enfance ont une structure, une organisation et une expertise déjà installées, et toujours en évolution. Alors, s’il vous plaît, pensez à nos petits de 4 ans, vraiment. Dans le monde actuel, leur place n’est pas à l’école 10 heures par jour. Profitez de votre budget pour l’amélioration éducative de ce réseau, qui ne demande qu’à augmenter encore sa qualité, à l’avantage des enfants et des parents. Et vous ne ferez que des heureux. Parents, réseau de la petite enfance et écoles. Sans oublier les enfants !