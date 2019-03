La diplomatie de Justin Trudeau, le ratage du siècle

Après Stephen Harper qui nous a fait perdre un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, voici Justin Trudeau qui nous fait perdre la face devant le monde. Pourtant, il s’était présenté à l’ONU en claironnant « Le Canada est de retour », nous laissant penser que, derrière la formule, il y avait plus qu’un slogan, soit une véritable diplomatie propre à remettre le Canada au rang des nations qui comptent. Au lieu de quoi, nous avons eu droit à une pantalonnade en Inde, à une capitulation en rase campagne face à l’Arabie saoudite et à la Chine, enfin à un traité léonin avec les États-Unis sur le libre-échange.

L’inculture de Justin Trudeau au chapitre des relations internationales, son manque de réflexe politique, son irrésolution et sa confiance mal placée dans son charme personnel, tout a conduit à un véritable fiasco. Trudeau semble avoir oublié — l’a-t-il su jamais ? — que la diplomatie, c’est la guerre en tenue de ville, un rapport de force permanent entre un État et ses alliés d’une part, entre un État et ses rivaux d’autre part. Ce n’est pas une partie de bridge entre habitués de petits fours et de champagne. Il n’y a aucune place pour la complaisance ou la pusillanimité. Il y faut du nerf, de la lucidité, de la fermeté ou de la souplesse selon les circonstances, les protagonistes et les enjeux. Pour brutal et intempestif qu’il soit, Trump sert les intérêts des États-Unis d’abord, et il faut en tenir compte. On ne traite pas de la même façon avec Emmanuel Macron et avec Mohammed ben Salmane de l’Arabie saoudite.

La diplomatie marchande a pris le pas sur la diplomatie souveraine.

Que ce soit avec l’Arabie saoudite, qui a traité le Canada pour moins que rien, ou avec la Chine, qui emprisonne (et peut-être torture) des citoyens canadiens, Ottawa se contente de tergiverser et de s’en remettre à la bonne volonté de Riyad et de Pékin. Ne comprend-on pas que ces deux pays nous provoquent et continueront de nous provoquer et de nous humilier tant que nous n’aurons pas montré que nous sommes fermes en prenant des risques ? On nous arrose de vitriol et nous répondons avec du lait de poule ! Mais, nous dit-on, et les investissements ? Et les emplois ? Si nous perdons des investissements et des emplois, eux aussi en perdront ! Les risques sont partagés, mais tant que nous attendons que la solution vienne du ciel, on ne voit pas pourquoi l’Arabie et surtout la Chine (elle nous joue le supplice médiéval du compte-gouttes avec le canola maintenant) ne continueraient pas à nous imposer leurs volontés.

Trump nous a littéralement dicté son nouveau traité de libre-échange. Nous pouvons nous gargariser jusqu’à plus soif du fait que nous avons sauvé les meubles, mais que ce soit par le contenu (d’ailleurs, nous sommes toujours soumis aux tarifs douaniers sur l’acier) ou par la façon dont Trump s’est comporté (menaces, ultimatums), on peut dire sans exagérer que le Canada a fini ses négociations avec les États-Unis en capilotade. Les élites financières et économiques sont peut-être satisfaites, mais les syndicats et les consommateurs ont perdu au change.

Quant au siège au Conseil de sécurité de l’ONU, on en reparlera aux calendes grecques.