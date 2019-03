Le parti pour l’unité existe déjà

Un autre branle-bas de combat dont le mouvement indépendantiste a le secret cette semaine. Une députée quitte le Parti québécois disant ne plus croire à la capacité du parti de rassembler. Elle considère (comme bien d’autres) que le PQ n’est plus le véhicule privilégié pour amener le Québec vers l’indépendance. Triste constat. Vraiment.

Le PQ vit une réalité un peu schizophrène, car il est de loin le parti avec la base la plus nombreuse (autour de 75 000 membres) et une des plus dynamiques. D’un autre côté, malgré une campagne solide, un communicateur hors pair à sa tête et un programme pragmatique, les résultats de la dernière élection ont été catastrophiques.

Que faire maintenant ? Jean-Martin Aussant est arrivé à peu près à ces constats il y a quelques années. Il a décidé de fonder un nouveau parti. Sans moyens et avec un idéalisme et une fougue admirables, les quelques milliers de jeunes (et moins jeunes) qui l’ont suivi sont allés chercher une maigre, mais tout de même spectaculaire, proportion de 2 % du vote. Ce parti est désormais parti chez… QS. De plus, relancer l’aventure d’un nouveau parti suppose que, dans les premières années, les ennemis à abattre seraient nos frères, sur les terres desquels il faudrait d’abord chasser : le PQ d’abord et QS ensuite. Voulons-nous vraiment perdre les deux prochaines élections en guerre fratricide sous les regards amusés de nos vrais ennemis ? Qu’est-ce qui a changé depuis 2012 qui nous laisserait espérer un résultat différent ? Rien, évidemment !

Alors quoi ? Le maître mot en cette période devrait être l’unité. Pas trois partis évidemment. Pas deux non plus. Un seul, et il existe déjà. Je pense que la meilleure stratégie pour espérer continuer à rêver à court terme au pays est de se joindre à Québec solidaire. J’entends déjà les commentaires : ils ne sont même pas indépendantistes et leur plate-forme est loufoque ! Peut-être, mais imaginez un peu l’impact que pourrait avoir sur ce parti l’arrivée massive de 75 000 indépendantistes (les membres du PQ qui achèteraient une carte de membre de QS) en plus des 9 députés prêts à gommer les quelques irritants du programme de QS. Le PQ a une plus grosse armée que QS, utilisons-la ! Évidemment, cela demanderait de la discipline et un plan de match solide. Mais de toute façon, QS, en se rapprochant du pouvoir, va probablement opérer une migration vers le centre de l’échiquier politique de manière naturelle. Cette opération contribuerait seulement à accélérer un processus politique presque inéluctable.

« Oui, mais la moitié de leur électorat n’est pas indépendantiste » ! Et alors ? Ils sont progressistes. Nous aussi. On peut se comprendre. Et voici un électorat « prenable ». De toute façon, pour arriver au pays, il faudra en convaincre quelques centaines de milliers d’autres. Commençons par les plus « sensibles » à la cause.

En fait, les grands objectifs de QS (plus d’égalité homme-femme, plus d’environnement, moins de pauvreté, meilleur accès aux services de santé, plus de culture) sont partagés par tous les péquistes et par une bonne partie de la population du Québec d’ailleurs. Reste à déterminer les moyens… Mais parlons-nous !

Québec solidaire est désormais le dépositaire du rêve et en politique aussi (et même surtout), le rêve est essentiel. Et pour ma part, je crois à la foi indépendantiste des leaders de ce parti. Et je pense que le problème le plus fondamental est d’accepter que, désormais, le parti qui peut le plus nous amener au pays est un parti pour lequel ce n’est pas la priorité.

Évidemment, cela demandera du doigté, une sensibilité, de l’abnégation et de la diplomatie. Mais l’enjeu est à ce prix. Mais rappelons-nous que l’indépendance n’appartient à personne. C’est une valeur en soi. Et c’est une valeur progressiste.

Maintenant, autant je suis convaincu que c’est la solution la plus simple, la plus rapide et la plus réalisable, autant je suis convaincu que, pour toutes sortes de mauvaises raisons, ce n’est pas ce qui va arriver au Québec dans les prochaines années. Mais je serai de tout coeur aux côtés de toute initiative un peu crédible. Car il y a urgence. Unité, s’il vous plaît !