Dois-je continuer d’investir au Québec?

Lorsque j’ai immigré au Québec en 2017, je croyais que j’étais l’immigrant idéal : un entrepreneur franco-américain, qui parle couramment le français et l’anglais, fondateur d’une entreprise de haute technologie en plein essor et avec un million de dollars à investir dans l’économie québécoise.

J’avais tort. Je suis parmi les 18 000 dossiers d’immigration que François Legault veut jeter à la poubelle. Et maintenant, je dois envisager de partir de la Belle Province et de déménager mon entreprise à Toronto ou à Vancouver.

Je suis venu de la ville de New York avec ma femme et mes deux enfants, on s’est installés à Montréal et j’étais prêt à y investir — 18 mois plus tard, ma compagnie de logiciel Ready a déjà engagé dix ingénieurs, dont six de Montréal. Nous avons créé une plateforme de jeux vidéo mobile et j’ai l’intention d’investir 5 millions de dollars dans l’économie québécoise au cours des trois prochaines années — si toutefois je suis autorisé à m’y installer de façon permanente.

J’ai décidé de venir au Québec parce que c’est une province qui s’oriente vers les technologies d’avenir, notamment le développement en intelligence artificielle et l’innovation dans l’industrie du jeu vidéo — ce qui avait déjà attiré Google et Facebook à ouvrir des bureaux au Québec. Nous sommes aussi venus ici parce que nous avions perdu confiance en les États-Unis en tant que société ouverte.

Ma femme — une New-Yorkaise — est tombée amoureuse de Montréal et nos enfants sont parmi les premiers de classe en français de leur école. Si nous devons faire nos valises et partir de Montréal, à cause de la nouvelle politique d’immigration mal avisée du gouvernement du Québec, ma famille en aura le coeur brisé.

Devrais-je considérer l’idée d’arrêter d’embaucher au Québec ?

Le 7 février, M. Legault a annoncé que le Québec cessera le traitement des dossiers d’immigration pour les travailleurs qualifiés et remboursera 19 millions de dollars en frais de traitement. Et à la place il y aurait… eh bien, rien. Aucun autre processus de demande ou de traitement, seulement une promesse, terriblement vague, qu’il y aura une nouvelle plateforme lancée dans le courant de l’année. Ceux d’entre nous qui ont suivi toutes les règles et qui sont venus au Québec de bonne foi se sentent complètement trahis.

Pourquoi investir dans l’avenir du Québec si cet investissement peut disparaître du jour au lendemain ? Et pendant que tout cela se passe, M. Legault continue à présenter les avantages d’investir au Québec aux entrepreneurs français. Le 22 janvier, M. Legault est allé rencontrer le président français, Emmanuel Macron, à qui il a notamment affirmé qu’« avec le protectionnisme américain qu’on voit actuellement, il y a une urgence de diversifier nos marchés ». M. Legault indique que le Québec devra attirer des investissements étrangers pour encourager « des emplois bien payés […] à plus de 50 000 $ par année ». Chez Ready, l’entreprise que j’ai incorporée au Québec, ce sont justement les types d’emplois que nous fournissons : bien payés, dans le domaine de la haute technologie. Je suis un ambassadeur informel pour Montréal international, pour encourager les entreprises américaines et françaises à ouvrir des bureaux d’ingénierie au Québec. Je leur parle du talent d’ingénierie extraordinaire au Québec, du coût de vie abordable et, bien sûr, des gens accueillants. Que devrais-je leur dire maintenant ?

Des 18 000 dossiers d’immigration en péril, environ 4000 représentent des familles comme la mienne, déjà au Québec. Combien de ces candidats auront apporté des millions de dollars d’investissement au Québec et créé des emplois ? Sûrement qu’en quelques semaines, les dossiers de ces candidats qui ont déjà investi dans l’économie québécoise pourraient être traités. Pourquoi est-ce si difficile ? On nous dit qu’on doit attendre, qu’il n’y a rien à faire. Même les francophones voient leur dossier tamponné « Retour à l’expéditeur ».

Les entrepreneurs sont allergiques au doute et à l’instabilité. On n’attend pas : on agit. Donc, afin de rester compétitifs, il faut regarder ailleurs. Malheureusement, Québec construit un mur, alors que les meilleurs et les plus brillants professionnels du monde essaient de construire leur vie au Québec. M. Legault, vous devez détruire ce mur de division avant qu’il ne soit trop tard.

La suite est entre vos mains.