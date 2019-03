Des enfants laissés sans couverture par la RAMQ

Étudiante américaine en médecine au Québec, j’ai eu la chance, par le truchement de mes études, de découvrir et de mieux connaître le fonctionnement d’un système de soins universel où les résidents et citoyens bénéficient d’un large accès aux soins de santé, un besoin de base, un droit qui n’est malheureusement pas toujours reconnu, y compris dans des pays dits développés (l’exemple le plus flagrant étant nos voisins du sud).

Ayant grandi à New York, j’ai pu connaître personnellement ce système où le « You pay for what you get » s’applique à la lettre, où des gens non assurés doivent refuser des soins, où d’autres remboursent pendant des années des frais exorbitants de traitement, où les praticiens doivent se battre avec certains assureurs pour obtenir des remboursements, pour eux-mêmes et pour leurs patients. J’ai aussi pu observer des gens qui n’ont jamais consulté de médecin, malgré des symptômes alarmants, faute de moyens et se présenter aux urgences avec des maladies qui auraient pu être guéries, mais qui étaient trop avancées ; tout ceci dans un pays qui vante ses traitements de pointe et ses protocoles de recherche, mais qui se montre incapable d’assurer des soins de base pour toute la population.

Je ne souhaite pas ici exposer la dysfonctionnalité du système de santé américain, mais plutôt expliquer la surprise ressentie lors de mon contact avec le système de santé canadien. Une expérience récente a fait resurgir en moi un goût amer évoquant mes expériences passées.

J’ai pu rencontrer un enfant né au Québec, de parents munis d’un visa temporaire (que ce soit dans le cadre des études ou du travail), venu consulter un médecin pour des traitements en externe, non admissibles à la RAMQ. Un enfant dont les parents étaient obligés de prendre des assurances privées (qui remboursaient seulement après réclamation, ce qui nécessite d’avoir l’argent disponible pour consulter),des parents désormais endettés envers les hôpitaux québécois pour des soins reçus pour leur enfant en bas âge (avant de savoir que celui-ci n’était pas admissible à la RAMQ).

Un enfant né au Québec, donc citoyen à part entière en vertu du droit du sol canadien, n’aurait pas droit à des soins de santé couverts parce que ses parents ne sont pas considérés comme des résidents temporaires et qu’ils ont plutôt un « statut migratoire ».

Et tout cela dans quel but ? Pour encourager les parents à régulariser leur situation ? Mettant ainsi en jeu la santé de leur enfant, un citoyen du territoire ?

Cela est d’autant plus révoltant quand on connaît les complexités et les délais inhérents aux demandes de résidence permanente ou de permis de travail au Canada. Ces restrictions imposées par la RAMQ ne représentent qu’un obstacle de plus, accentuant l’impression que ces enfants ne sont pas des Québécois à part entière, et ne font que renforcer les barrières culturelles susceptibles de se dresser dans un contexte d’immigration.

L’accès aux services de santé des personnes en situation irrégulière au Canada a souvent été soulevé, et ce, à juste titre. Cependant, dans un pays qui se démarque de son imposant voisin par l’accessibilité de son système de santé, l’injustice que vivent les citoyens canadiens dans la situation décrite plus haut (un nombre en croissance, compte tenu des taux d’immigration et du rayonnement international des universités québécoises) n’a malheureusement pas eu l’attention méritée au regard du scandale qu’elle représente.