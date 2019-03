Comment devenir médecin, version simplifiée

Tout le monde s’entend pour dire que dans un monde idéal, chaque patient devrait avoir accès à un médecin de famille et être vu à l’intérieur d’un délai de 48 heures si besoin. Présentement, ce n’est pas le cas. Est-ce possible d’y arriver ? Je crois que oui. À court terme ? Je crois que non.

Augmenter le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) n’est qu’une partie de la solution. La solution véhiculée par notre gouvernement semble être d’augmenter leur degré d’autonomie et d’en faire des « mini-docteurs ». Or, je peux affirmer avec certitude que cela n’augmentera ni la quantité de patients pris en charge ni la qualité des soins prodigués.

Actuellement, une IPSPL peut détecter des problèmes de santé courants, les traiter et les suivre. Elle peut même amorcer le traitement de six problèmes de santé chroniques fréquemment rencontrés en médecine familiale, dont l’hypertension et la dyslipidémie. Le médecin devra revoir le patient dans un délai de 30 jours idéalement pour confirmer l’un de ces nouveaux diagnostics. Mais pour la grande majorité des cas plus simples, elle n’a pas l’obligation d’en discuter avec le médecin et les patients n’ont pas besoin d’être revus par ce dernier. De façon hebdomadaire, le médecin et l’IPSPL devront discuter de certains cas plus complexes, environ 30 minutes par semaine. Alors, contrairement à ce qui est véhiculé, le temps que prend un médecin pour revoir ou superviser une IPSPL n’est pas significatif dans l’horaire du médecin et n’empêche donc pas l’accès aux soins.

En fait, les IPSPL n’ont pas la formation requise pour diagnostiquer l’ensemble des pathologies rencontrées en médecine, puisque seulement deux années sont consacrées à l’apprentissage des différentes maladies, leur investigation et leur traitement, dont seulement six mois d’exposition clinique (à environ 35 heures par semaine), et ce, essentiellement dans un contexte de bureau. En effet, leurs trois années de baccalauréat ne sont pas orientées vers l’apprentissage de la médecine, et leurs deux années de pratique entre le baccalauréat et la maîtrise non plus.

De mon côté, en plus des années de théorie, j’ai cumulé 48 mois d’exposition clinique, et ce, dans divers milieux et à travers différentes spécialités, divisés entre l’externat et la résidence en médecine familiale. C’est minimalement huit fois plus d’exposition clinique qu’une IPSPL, sans compter les très longues journées de garde durant souvent au-delà de 14 à 16 heures. En plus, on parle d’augmenter la durée de la résidence en médecine familiale de deux à trois ans. Tout cela serait donc inutile si en seulement six mois, on est prêt à faire le même travail. De plus, je dois réussir les examens prévus par l’université d’attache, ainsi que les trois gros examens nationaux, dont l’examen (parties 1 et 2) du Conseil médical canadien (CMC) et celui du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) qui comprennent une partie écrite et une partie théorique. Les IPSPL, depuis cette année, pour accélérer leur entrée en pratique, n’ont plus AUCUN examen à passer à la fin de leur formation avant d’entrer en pratique.

En somme, la solution est de continuer d’investir dans le modèle actuel de collaboration du médecin avec les IPSPL et les autres professionnels dans les groupes de médecine familiale (GMF), et non de dédoubler les rôles et de créer des pratiques en vases clos. Réalisons l’énorme progrès des dernières années au niveau de l’accès aux soins de santé primaire. Cessons de trop vouloir accélérer les choses et de trouver des solutions trop simplistes et partisanes à l’accès « imparfait » aux soins de santé, car je crains que cela ne se fasse qu’au détriment d’une chose, la sécurité du patient.