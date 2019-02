Au-delà des chiffres du #MoiAussi

Ça fait des mois que le tsunami du #MoiAussi a déferlé sur nos écrans et sur nos vies de relations humaines parfois saines mais souvent tordues. Des mois que j’ai cette houle au corps poussée par des montées de dénonciations toutes plus libératrices les unes que les autres pour des hommes et des femmes enfermés dans leur cage de silence. Une houle qui à la fois m’apaise et me donne mal au coeur.

Parce que #MoiAussi est un heureux bris de cette cage, une claque en plein visage de notre société qui s’était assoupie devant des pans sombres de certaines réalités disgracieuses. Wake up, la violence existe, les désirs sont parfois malsains, l’abus de pouvoir est réel, des gens font du mal aux autres. Beaucoup de mal. Même des gens gentils, même des gens connus, même des gens aimés.

Mais #MoiAussi n’est pas tout, n’est pas une fin, et c’est l’espèce de point invisible qui semble suivre le tag qui m’attriste et m’affole. Ces milliers de #MoiAussi ne sont pas que des tags. Ce sont des #MoiAussi…

Les points de suspension sont cruciaux ici. Ils portent en eux l’histoire derrière chaque dénonciation. La singularité humaine derrière chaque victime. J’en ai assez de voir des #MoiAussi être classés comme des #MoiAussi point final. Ah, elle aussi ? Qui l’eût cru ! Non, pas lui ? Eh ben ! Quelle tristesse ! Et on passe au suivant. À la suivante. Des #MoiAussi statistiques, des données qui gonflent le mouvement et font monter la vague.

Tant mieux si elle monte, cette vague. Je ne souhaite que de la voir assez forte pour briser en mille éclats toutes les cages de silence. Mais qu’elle n’emporte pas avec elle l’essentielle individualité derrière chaque dénonciation. Qu’elle n’emporte pas les questions véritablement libératrices qui devraient être contenues dans la suspension accrochée au #MoiAussi. Qu’elle ne masque pas l’intérêt envers les dénonciateurs par celui envers les dénonciations. Que les chiffres ne l’emportent pas sur la parole.

#MoiAussi, comme une porte qui s’ouvre, une main qui se tend, comme le début d’une histoire à raconter. Car, oui, les victimes, le plus souvent, veulent se raconter. En fait, elles veulent être, mais pour y parvenir, elles doivent d’abord dire. Dans leurs mots, à leur rythme certes, avec leurs images et les douleurs qu’elles transportent. Soutenues par un intérêt véritable. Pas par des statistiques ou des likes comptabilisés sur un compte Facebook. #MoiAussi devrait être des points suspendus vers l’échange.

Alors, #MoiAussi devrait engager un peu plus les lecteurs des #MoiAussi… Les ouvrir à cet échange. Les faire traverser l’écran qui les sépare des dénonciateurs, les faire aller vers eux, s’intéresser à eux, outre les malaises. D’humain à humain, il faut donner chair aux chiffres, même si c’est une chair meurtrie.

#MoiAussi n’existe pas pour être félicité. Encore moins pour être pris en pitié. Mais il n’existe surtout pas non plus pour être simplement lu puis comptabilisé. #MoiAussi, c’est pour retrouver le droit, le statut d’être. Qui l’on est, au complet, en incluant son passé. Et cela passe par la considération de l’autre, à laquelle #MoiAussi devrait mener.

À combien de #MoiAussi avez-vous dit « Comment vas-tu ? Je m’intéresse à toi. Veux-tu venir prendre un café ? »