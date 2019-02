Ne pas se laisser intimider

Dans sa chronique de vendredi dernier (15 février), Christian Rioux invite les Québécois à s’inspirer de l’exemple de l’électorat du canton suisse de Genève qui, « sans se laisser intimider », vient de voter majoritairement, le 10 février, pour un projet de loi interdisant le port de signes religieux aux employés du canton.

Je ne suis pas sûr qu’un exemple suisse doive nous inspirer. La Suisse est indéniablement un pays propre, ordonné et prospère ; les classes fortunées du monde entier aiment son chocolat, ses montres et surtout son système bancaire et fiscal. À certains égards, cependant, dans l’histoire récente, ce pays n’a pas donné l’image d’une société d’avant-garde mais plutôt celle d’un bastion du conservatisme le plus obstiné.

Prenons le cas du suffrage féminin, fondamental puisqu’il concerne directement une grosse moitié de l’humanité. Limitons-nous à la partie économiquement la plus développée de notre planète : Europe entière, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud et Singapour, en tout cinquante-huit pays souverains. La Suisse fut le dernier de ces cinquante-huit pays à accepter qu’une femme puisse voter.

C’était en 1971, par référendum, et il y eut quand même 34,5 % de non au suffrage féminin. En autorisant celui-ci, la Suisse était en retard de vingt-sept ans sur la France. Et de cinquante-trois ans sur le Royaume-Uni, comme sur le gouvernement fédéral canadien.

Autre exemple de conservatisme : en 2009, les Suisses votèrent à 57,5 % pour l’insertion dans la Constitution (!) d’une interdiction de construire des minarets. Seulement quatre mosquées, dans tout le pays, en étaient surmontées, dont aucune ne pratiquait l’appel à la prière qu’on entend dans les pays musulmans, mais cette discrétion eut peu de poids face à une campagne d’affiches présentant les minarets comme des missiles.

Heureusement, toute modification à la Constitution suisse requiert l’approbation de la législature fédérale et cette dernière rejeta majoritairement une demande populaire à la fois xénophobe et contraire à la liberté de religion.

Notons néanmoins que l’électorat du canton de Genève est un peu moins conservateur que la moyenne : il avait reconnu aux femmes le droit de voter au niveau cantonal en 1960, onze ans plus tôt que le gouvernement fédéral suisse (mais quand même vingt ans après le gouvernement du Québec, qui fut le dernier parmi ceux des provinces canadiennes ou des États américains à permettre aux femmes de voter.

Le même électorat genevois devait aussi se dissocier de la majorité suisse en refusant, en 2009, l’interdiction des minarets. Enfin, ce 10 février, près de 45 % des Genevois se sont quand même opposés à l’interdiction des signes religieux chez les employés du canton. Ce n’est pas rien. L’évolution va se poursuivre. Et les victimes potentielles de la prohibition ont encore des recours juridiques. Autant de motifs pour elles de ne pas « se laisser intimider » par le résultat de ce référendum du 10 février.