L’affaire Bissonnette: pour que la haine ne change pas de camp

Algérien de naissance, je fais partie de cette génération dont l’enfance a été marquée à tout jamais par la guerre civile dont ce pays fut le théâtre durant les années quatre-vingt-dix et qui a coûté la vie à autant de citoyens qu’en Syrie. Je prétends donc connaître quelque chose de ces tumultes haineux qui déchirent un peuple au nom de la foi, ou du moins de ceux qui s’en réclament. J’ai ressenti quelque fois dans ma vie, au plus profond de moi-même, quelque chose de la terreur et de la colère qu’éprouvent les familles et les proches de ceux qui ont péri lors du drame de Québec.

Heureusement, nous sommes dans un autre pays et à une autre époque. Nous sommes au Québec — terre d’accueil si l’en est — où l’on peut refaire sa vie sans avoir à voir à redouter les atavismes les plus violents. J’ose croire que le drame qui s’est joué à la grande mosquée de Québec au soir du 29 janvier 2017 n’est qu’un funeste accident de l’histoire.

Je ne suis ni juriste ni juge et je ne saurais dire droit si on m’en confiait la lourde charge. Mais comme tant d’autres, je ne crois pas que briser la vie de tant de personnes mérite autre chose qu’un lourd châtiment. Une sentence qui fait exemple sans enlever au bourreau ce que nous pouvons encore partager avec lui : son humanité. Il ne me semble pas que le juge ait ordonné autre chose en privant Alexandre Bissonnette de tout espoir de libération avant 40 ans… toute une vie et bien au-delà.

Toutefois, force est de constater que ce jugement semble être encore plus controversé que l’acte abject, unanimement condamné partout à travers le monde. Les familles des victimes ont immédiatement déploré la clémence de la sentence. Clémence avez-vous dit, quand le meurtrier n’aura à prétendre à une libération qu’au seuil de sa retraite ? Nous avons eu droit à l’imagerie habituelle des familles des victimes indignées qui crient leur colère ô combien légitime. Or chacun sait que l’émotion est rarement bonne conseillère, surtout quand les circonstances sont aussi terribles.

Je ne suis pas pratiquant et je crois bien plus en la justice des hommes qu’en une hypothétique justice divine. J’ai toutefois grandi dans une culture musulmane et, comme tous mes petits camarades, j’ai été initié aux valeurs essentielles de l’islam dès le plus jeune âge, à l’école primaire.

J’aimerais donc rappeler deux préceptes fondateurs de cette religion, le pardon et le repentir. Le repentir dépend de l’autre, mais le pardon dépend de nous. S’il est important de croire en la miséricorde et au pardon de Dieu, n’est-il pas nécessaire de baser les relations humaines sur le pardon ? L’islam n’enseigne-t-il pas que nous ne pouvons attendre le pardon divin à moins de pardonner aussi à ceux qui nous font du tort ? Pardonner à ses ennemis est l’un des enseignements clés de l’islam. Le Coran décrit les croyants comme étant : « Ceux qui évitent les péchés majeurs et que lorsqu’ils sont en colère, ils pardonnent. » (42 : 37). N’est-il pas dit : « Le tribut du mal, c’est son mal, mais quiconque pardonne et se rachète, sa récompense est auprès d’Allah. » (42 : 40). Le prophète ne dit-il pas que Dieu lui a commandé neuf choses, dont le pardon ?

La sentence rendue par le juge François Huot n’est pas inintelligible pour de bons croyants, car la vengeance n’est pas musulmane. Ne laissons surtout pas la haine changer de camp. Rien ne nous y oblige.